التربية والتعليم؛ بين الواقع والتحدي والحلول الحقيقية

ماهر ضياء محيي الدين

نتائج الصف الثالث المتوسط امر طبيعي جدا لاسباب عديدة.

مشكلة الموسسة التعليمية والتربوية ليست وليدة اليوم بل منذ النظام السابق وليومنا هذا وما زاد الطين بلة الحلول الحقيقة لمعالجة المشكلة المتفاقمة من قبل الحكومة لم تكون بمستوى المطلوب في ناحية البنى التحتية او المنهاج التعليمية والتربوية وتطوير قدرات وامكانيات من كاد ان يكون رسوله مع توفير الدعم المالي الكافي والمناسب لمن تقع عليه مسوولية بناء جيل المستقبل بل كانت حلول ترقعية والاصح تدميرية ليكون مستوى النتائج بهذا المستوى المتدني ويكون الخيار البديل للأسر المدارس الخاصة( الاهلية ) ومعظمها مشاريع تجارية وربحية وليست تعليمية.

ليس من باب الظن او الافتراء من يقف وراء تدمير هاتان المؤسستين عدة جهات داخلية وخارجية مخططاتها تدمير العقلية والنفسية العراقية في جانب طلب العلم والتعلم بل تعمل على وضع كل العراقيل لتحقيق مكاسبها ومصالحها بالدرجة الاولى وحكومتنا غارقة في بحر السعي نحو المكاسب والمنافع السلطوية والوعود .

هذه النتائج ليست نهاية العالم او نستلم ونقف اسرى ظروف وتحديات صعبة للغاية والمفروض على البلد واهله لكن علينا جميعا ان نتعاون نتكاتف مثلما وقف اغلب العراقيين في مواجهة داعش وقدموا الغالي والنفيس من الوطن والمهمة في دعم الموسسة التعليمية لا تختلف تمام عن دعم كل من في الدفاع عن الوطن والعقيدة بل هي مهمة صعبة وواجب وطني على الكل من اجل مصلحة البلد واهله وللاجيال القادمة .