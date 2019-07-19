قالوا لنا عن البصرة ..!

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أثير الشرع في هذه الأيام يدور حديث ساخن في البصرة حول فصل الزبير عن البصرة وجعله محافظة جديدة منفصلة عن محافظة البصرة واذا تم ذلك فإن واردات محافظة البصرة ستنخفض بنسبة 80% حيث ان الحدود الإدارية لمحافظة الزبير تشمل مينائي ام قصر وخور الزبير البحري وكذلك منفذ صفوان الحدودي هذا فيما يخص ايرادات المنافذ الحدودية اما ما يخص النفط فهي تشمل حقول النفط في الزبير والشعيبة مع مصفاتها وصولا الى حدود الناصرية حيث حقول اللحيس والرميلة الشمالي والجنوبي وغيرها . الغريب في الموضوع حدثني احد مسؤلي محافظة البصرة عن شيء اخطر من ذلك وهو ان المرحلة التي تليها ستكون اعلان محافظة الزبير إمارة وبهذا تؤمًن الكويت حدودها مع العراق هذا اولا وثانياً سيُحرم العراق من اكبر عائدات مالية ( نفط + موانيء بحرية ) لكون إمارة الزبير ستدخل في مجلس التعاون الخليجي وأخيرا بدلا من ان تكون البصرة مصدر دخل العراق الرئيسي ستصبح افقر محافظة بالعراق والغريب في الموضوع انه محطات إذاعة محلية في البصرة مثل المربد والفيحاء تروج لهذا الموضوع وأكثر من ذلك فهي تعمل استفتاء وما خفي كان أعظم