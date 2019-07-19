المقالات

قالوا لنا عن البصرة ..!

58 2019-07-19

أثير الشرع   في هذه الأيام يدور حديث ساخن في البصرة حول فصل الزبير عن البصرة وجعله محافظة جديدة منفصلة عن محافظة البصرة واذا تم ذلك فإن واردات محافظة البصرة ستنخفض بنسبة 80% حيث ان الحدود الإدارية لمحافظة الزبير تشمل مينائي ام قصر وخور الزبير البحري وكذلك منفذ صفوان الحدودي هذا فيما يخص ايرادات المنافذ الحدودية اما ما يخص النفط فهي تشمل حقول النفط في الزبير والشعيبة مع مصفاتها وصولا الى حدود الناصرية حيث حقول اللحيس والرميلة الشمالي والجنوبي وغيرها . الغريب في الموضوع حدثني احد مسؤلي محافظة البصرة عن شيء اخطر من ذلك وهو ان المرحلة التي تليها ستكون اعلان محافظة الزبير إمارة وبهذا تؤمًن الكويت حدودها مع العراق هذا اولا وثانياً سيُحرم العراق من اكبر عائدات مالية ( نفط + موانيء بحرية ) لكون إمارة الزبير ستدخل في مجلس التعاون الخليجي وأخيرا بدلا من ان تكون البصرة مصدر دخل العراق الرئيسي ستصبح افقر محافظة بالعراق والغريب في الموضوع انه محطات إذاعة محلية في البصرة مثل المربد والفيحاء تروج لهذا الموضوع وأكثر من ذلك فهي تعمل استفتاء وما خفي كان أعظم
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دولة بالمزاد العلني
السياسي المُقَنَّع والكاتب القِناع..!
تحسين التصنيف ..بين التخريف و التغليف..
انقلاب 17 تموز ومزاج الفيس البعثي!!
قالوا لنا عن البصرة ..!
شهيد ومحنة قبر>>!
نعم لهيكلة الحشد وتشذيبه..لا لنحره أو تذويبه!
الفيحاء... بين مطرقة الفتنة وسندان الفاسدين...!
عجباً.. قد عهدناك وفياً يا عراق..!
الكويت تدق "مسمار جحا" في العراق !!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.48
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك