كلمة ونص..إسئلة للسيد العبادي..!

احمد لعيبي

العبادي الواضح جدا ..

يقول

مفتش الحشد صارحني بأن (60 )الفاً عدد المقاتلين على الارض

و(150) الفاً على الورق..

زين مصدكينك ..

بس ما نعرف ليش جنابك سكتت بوقتها

لان انت المسؤول الاول بوقتها ..

قابل انت فيتر لو القائد العام..

يعني كان العبادي متستر لو ساكت لو هسة يالله ضميره صحا

زين شعجب ما صيحت ..ما كلت..

زين جماعتك الويتك اللي شكلتها من ضمن ال٦٠لو من ضمن ال ١٥٠

بس شهداء الحشد وجرحاه اكثر من ٣٠الف يا ايها الواضح..

بس فيالق بدر تتجاوز ال ٣٥الف

بس سرايا السلام اللي بسامراء وجرف النصر اكثر من ١١الف ..

يعني مثلا العصائب والنجباء والكتائب كانوا يلعبون توكي وجنابك كنت انت بخط الصد..

عمي خاف ما واصل النجف روح احسب الشهداء ومن تكمل تعال نتحاسب على الاحياء..

اذا كان كلامك واضحا وصحيحا فانت اول من يجب محاكمته ..

واذا كان كلامك خاطئا واتهامآ فانت اول من يجب محاسبته ..!!