المقالات

تظاهروا من أجل اوطانكم..!


ماهر ضياء محيي الدين

 

من المفروض ان  يشهد يوم الجمعة المقبلة تظاهرات لجهات معروفة ولاهداف معلومة من الجميع .

بدون اي شك او ريبة الدوافع او الأسباب التي تقف وراء هذه التظاهرات سياسية او إعلامية بحتة او من الأجل الضغط او التهديد على الحكومة  لتحقيق مكاسب محددة وهي لا تختلف عن أغلب التظاهرات التي شهدنها منذ سقوط النظام السابق وليومنا هذا كانت المحصلة النهائية تصب في مصلحة من يراعاها ويدعمها سرا وعلنا وبمجرد ما حققت هذه الجهات مكاسبها  الحزبية تنتهي القصة وتعود المياه الى مجاريها الطبيعية اصلا.

لن نتحدث عن الاهداف المعلنة للتظاهر لكن على من يتظاهر للمطالبة بأمر ما  اولا ان يثبت للجميع صدق نواياها من خلال الافعال الملموسة على الواقع ولا تقتصر المسالة على الخطابات او التصريحات لتكون الغرف المظلمة او يجرى خلف الكواليس مكانا لتقاسم الكعكعة.

لا اعتقد مطلقا بل اجزم ان القوى السياسية بعد خمسة عشر من الحكم واغلبهم كانوا يعيشون في دول اوربية متقدمة ومتحضرة في جانب التظاهر وعلى الرغم من دعوى ساستنا انهم دعاة للحرية والعدالة والديمقراطية استطاعت الوصول الى ثقافة التظاهر بل من خلال الكثير من الحقائق نجد تظاهراتنا بفكرة حزبي ضيق للغاية وبعيدا كل البعد عن ثقافة المصلحة الوطنية او انها الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف المشروعة.

كم تبلغ تكلفة هذه التظاهرات ؟ بطبيعة الحال مبالغ مالية ضخمة تصرف عليها ومن باب الاولى ومصلحة الناس ان يتم تخصيص هذه لاعمار ما يمكن من مدراس او مستشفيات وغيرها من المؤسسات الحكومية التى تعاني الأمرين.

نتمنى من الجميع ان يتظاهروا من اجل مصلحة البلد واهله وبعيدا عن المكاسب السلطوية وبدون اي مشكلة او خرق لأن هناك الف جهات تنتهز الفرصة لتنفيذ ماربها الشيطانية ووضع البلد لا يتحمل ازمات او نشوب صراعات داخلية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الوجود الأمريكي في العراق؛ نقطة راس سطر..!
اليوم الاسود في تاريخ العراق
من غرائب الحياة في العراق؛ الخليفة بدون دار يسكن فيها..!
معارضة .. أَم محافظة ؟!
ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدَّبا ...
الف قذيفة أهون من كلمة تقود نحو تجهيل مجتمع ......!
عندما يقع الشعب ضحية المصالح تسقط المعايير الاخلاقية
باعوكَ داراً انت جنتها..!
الاقليم..تكريم ام تسليم ..
تظاهروا من أجل اوطانكم..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.84
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك