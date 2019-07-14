المقالات

للنفاق وجه أخر..!


فراس الحجامي

 

ركوب موجة الاصلاح وتحشيد الشارع واللعب على أكثر من حبل جميع تلك الاساليب الرخيصة معروفة أصبحت لدى جميع من يراقب الوضع السياسي في بلدنا الحبيب .فلم تعد مسألة أستغفال الشارع واردة في هذه الايام فمن يدعي الاصلاح والمعارضة يجب أن يصلح نفسه اولا..

خيار المعارضة لا ضير فيه ان كانت أصلاحية وغير مبنية على المكاسب الحزبية .خصوصا بعد ظهور المسمى الجديد الذي يجعل من الناعقين له بأن المعرضة ضد الحكومة وليس الدولة وهذه قمة النفاق . فمن جهة يستحوذ ويستولي على مناصب عدة ومن جهة اخرى يحاول استغفال وأيهام الشارع بأنه صاحب المشروع الوطني المعارض لسياسة الحكومة . متناسيا بأن مايمر به البلد من ازمات ومشاكل أقتصادية وسياسية كان نصيبها الاوفر من رجالاته وخير دليل ماتمر فية فيحاء الجنوب وثغره الباسم من تعطل في المشاريع وفساد ينخر جميع مفاصلها بسبب أحد رجالاته ممن تسنم زمام الادارة والتنفيذ .

فما يجري الان واضح المعالم ومشروع خاسر لامحالة لكون الدعاة فيه مكشوفي الاوراق للعامة لايمكن أن يثق فيهم الشعب حتى وأن جندة جميع مواردهم في سبيل زعزعة الامن والضغط على الحكومة الاتحادية .

بعد الفشل الذي لاحقهم أثناء تشكيل الحكومة وخروجهم منها بعدم أستأزارهم منها لشيء وتحالفهم مع قوى معروفة الولاء والانتماء والعمل بالضد من محور المقاومة بات الجميع متيقنا بأن عهد الضحك على الذقون أصبح من الماضي وأن زمن التكاتف مع القوى الوطنية والشعب هوه من سيكون سيد الموقف

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وجهان لعملة واحدة..!
دروس من كربلاء..الأخلاق
مصدر قوة حشد الله..!
المعارضة في النظام الديمقراطي حق مشروع ...ولكن بشرطها وشروطها ...
للنفاق وجه أخر..!
هل يحتاج العراق الى قائد ضرورة؟!
فتنة من اجل المناصب..!
سياسيون بلا جذور سياسية..!
المعارضة السياسية...! بين الواقع والطموح...!
ثورة 14 تموز اسباب و إيجابيات ...  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.74
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك