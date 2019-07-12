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الفاشلين في وحل السياسة


فراس الجوراني

 

الفشل هو عدم القدرة على تحقيق الكثير على ارض الواقع , والفشل ليس عدم النجاح , بل هو جهل اسباب عدم النجاح,ل ا اعرف لماذا الفشل والترهل في العملية السياسية في العراق بقي ملازما ومواكبا على مدى العصور والدهور وخصوصا بعد سقوط الطاغيه هدام !!! وهل هو غباء او سوء في الادارة وعدم الحنكة السياسية , او هناك كيد سياسي من أقزام السياسة

هم فشلوا في التواصل مع الناس فرفعوا الفوؤس فوق الرؤوس!!

وفشلوا ايضا في الاقناع بالحقائق, فلجأوا الى اشعال الحرائق!!

وفشلوا في رفع اي راية فأحرقوا البلاد لتحقيق الغاية , وفشلوا في كسب أي احترام, فلجأوا الى الجريمة والاجرام, هم فشلوا في سياسة القمم فقمعوا في القاع كالرمم (والحبل ع الجرار) ولا نعلم هل هناك بصيص امل او هناك نجاح سياسي تقوده زمرة تحمل صفات المواطنة والحنكة السياسة الرشيدة وتبدأ من رأس الهرم وتخلص هذا الشعب وتنتقل به الى واقع النجاح في كل مجالات الحياة حتى يحضى الكل بعيش رغيد وسعيد ويصبح المواطن من اولويات الوطن اما ان الاوان في فضح الفاشلين وكشفهم وتعريتهم وكشف مغامراتهم الصبيانية ومؤامراتهم الطفولية حتى لا نصبح أسرى افكارهم الرجعية ورهائن معتقداتهم المذمومة المدحورة المرفوضة التي تنفر منها النفوس الابية والعقول السوية والقلوب النقية حقا انهم فاشلون سياسيا ومهزومون نفسيا , وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبونز

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