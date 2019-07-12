الصينيون والكوريون واليابانيون والهنود ..واهل البيت..!

حميد الموسوي

• اليابانيون تجاوزوا ارقى مستويات العلوم والحضارة ؛واستحقوا ان يطلق عليهم كوكب اليابان . لكنهم لم يتخلوا عن عقائدهم والتزاماتهم الروحية؛ ومازالوا يقدسون هيرو هيتو ويؤمنون بسلالة الشمس .

• الصينيون والكوريون بلغوا مابلغوه من علوم وتقدم؛ وصاروا دولا عظمى ومع ذلك لم يتخلوا عن عبادة بوذا ...

• الهنود طاولوا اعظم الدول في تقدمهم الطبي والتكنولوجي والزراعي والصناعي ومازالوا متمسكين بعقائدهم الروحية: هندوسا ..سيخا .. مسلمون ..بوذيون .. مسيحيون . فيهم من يقدس البقر والحيوانات .

• طيب لماذا تستكثرون علينا تكريم نبينا واهل بيته يا عرب ؟!.

• أين موقعكم من مستويات هذه الامم الناهضة الحية ؟!.

• ما ان ننشر صورة لضريح امام او وصي .. ما ان نذكر حكمة لأمام أو ولي ..حتى تنهال علينا اقلام وافواه العرب ( المثقفون ..الحضاريون .. التقدميون .. التكنولوجيون ) حد النخاع !..تنهال علينا الاتهامات : - ياطائفي ؛ يا رجعي ؛ يا متخلف ؛ ياهمجي ؛ يا غارس الفكر الديني الطائفي .. يا ... يا ..ويا .

• سبحان الله هذا قدر وظلامة اهل بيت النبي بين قومهم عاشو كفافا مشردين مطاردين ..وقضوا ذبحا وسبيا .. وحتى بعد موتهم يحسدون على مجرد ذكرهم .

• ايها العرب التقدميون جدا : ديانات وعقائد وممارسات طقوس مختلفة لم تعق شعوب العالم من التقدم والازدهار ؛ولم تحل بينهم وبين بناء دول عظمى فلماذا تلقون باللائمة على العقائد تبريرا لفشلكم وتقاعسكم وخيباتكم وتخلفكم وانحداركم الى الحضيض ؟!.

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