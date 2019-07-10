المقالات

عن حشد الله المقدس..اسئلة لكل منصف..!


عبد الحسين الظالمي*

 

من اوقف الهزيمة والانكسار بعد ان وصل الاعداء تخوم بغداد؟!

من صنع الانتصار واعاد للعراق عزته ؟!

من قاتل بدمه ولحمه وقوت عياله دفاعا عن العراق ؟!

من ساهم في خلق التوازن في المنطقة ؟!

من يحسب الاعداء حسابه الان في العراق ؟!

كل تلك الاسئلة وغيرها تحتاج الى جواب من كل ذي لب وقلب سليم ويدعي الدين والوطنية

من عايش تلك الساعات التي دخلت فيها داعش؛ ووصلت الى منطقة ذراع دجلة في منطقة سبع البور وبينها وبين مرقد الامام الكاظم ١٢ كم فقط !

ومن عاش تلك الحظات وهو يرى ابنائنا كيف يذبحون في سبايكر ويرمون في دجلة حتى تحول الماء الى بركة دماء . من عاش محنة امرلي ؟! هو وحده من لا يتردد في الاجابة على السوال الاول والثاني والثالث والسوال الالف ...!

كيف كان وضع قواتنا المسلحة ؟ وكيف كان وضع سياسينا في بغداد ؟ الم تصل المعنويات لحد الصفر .. الم تبلغ قلوب بعض القيادات الحناجر؟!

في تلك الاجواء هب ثلاثة ملاين شاب وشايب!  ليس لهم سوى الدفاع عن العراق تركوا ارزاقهم وقوت عوائلهم خلف ظهورهم ملبين نداء (الا من ناصر ينصرنا) من يزيدية في جبل سنجار وحرة في ناحية امرلي وطالبة في جامعة صلاح الدين وطفلة اراد الاعداء خلع قرائط اذنها في مدينة ام الربعين.

 من قال لهن لبيك ؟  سوى الحشد المقدس عندما رفع راية ياحسين فارتفعت كل الرايات ودارت محركات الدبابات وهدر صوت طائرات العراق محلقين في السماء وهم يرون رايات ياحسين تزحف على السواتر واحدا تلوى الاخر .

عراق منهزم ومحتل ثلث ارضه وجيشه في حالة انكسار من حول ذلك الانكسار والهزيمة الى ثبات وتقدم وبطولة واعاد للعراق عزتة وشموخه؛ اليس الحشد المقدس؟!

ذلك الحشد الذي اخذ الكل يحسب حسابة ويضع امامه الف سوال عندما يريد ان يمس العراق مرة اخرى .

من هم الحشد ؟

 اصحاب مناصب واموال وتجارة وهبوا للدفاع عنها ام مناطقهم مستباحة واعراضهم منتهكة ويقاتلون من اجلها ام هم اولئك البسطاء؛ الذين يعتمدون على جهدهم اليومي في توفير قوت عوائلهم اغلبهم كسبة وطلاب وعمال واصحاب مهن بسيطه تركوها لاجل الدفاع عن ارض ليس ارضهم وفق الترسيم الاداري ولكنهم اعتبروها ارض العراق المقدسة وواجبهم الدفاع عنها وعن حرائرها رغم الالم ورغم الفواجع والقتل ولكن ارض العراق اهم .

هكذا هب ابن البصرة مدينة النفط الذي لم ير من نفطها شىء وترك عياله في غرفة ايجار على انبوب نفط يذهب للشمال هب مقاتلا عن شرف وكرامة يحميها في اقصى الغرب من الوطن .

بعد كل هذا العرض هل من منصف يستطيع القول؛ انه يستطيع ان يضحي بمن هو عزته وكرامته وهويته الوطنية التي اصبح يتفاخر بها امام العالم

هل من عاقل يقول ذلك هل من صاحب دين يقول ذلك هل من يدعي الوطنية يقول ذلك ؟.

الحشد عز العراق وهويته الوطنية وفخره امام الدول ، الحشد اسم وتاريخ خط بالدماء من اجل الوطن . حلوا الحشد اذيبوه في القوى الامنيه !

افعلوا ما يحلو لكم فوالله ..... اقسم صادقا حشد تكون بفتوى ينقصه كل شىء ، وما اليوم فلا نحتاج الا الى كلمة واحدة فقط وسوف نكون بأتم التهيؤ والاستعداد لكم صولة ولنا صولات

ولكم مأرب ولنا مبادىء وغايات رصيدكم مقاعد ورصيدنا دماء الشهداء وجرحى وارامل وبيننا وبين من يريد بالحشد سوءا رب كريم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا واحصاها...

ختاما نقول مع الضبط والتقنين ونظم الامر ولكن هيهات ان نرضى بالتفتيت ....سلام من الشهداء لكل المنصفين والشرفاء ولمن يجيب على الاسئلة بمنطق العقلاء....

،،،،،،،،،،،

*عبد الحسين الظالمي / السماو’/  احد جرحى الحشد الشعبي في معركة الشرف الكبرى

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عن حشد الله المقدس..اسئلة لكل منصف..!
الخدمات ومن بعدها القدس..!
جذور الارهاب والتمثيل واستخدامه في السياسة ..!
الاصنام تفجر الالغام..والانعام تتبعها وهي نيام ..!
  عراق بلا حشد؛ عراق يحتضر ...!
حماة العراق من جديد يسطرون ( ارادة النصر)
امر يمكن ان يتكرر...
ارادة النصر في ايدي المؤمنين  المجاهدين
الشعب العراقي بين النضج السياسي والممارسة الديمقراطية
من داخل اسرائيل..الحلقة الثانية ـ يهود الفلاشا... من اين؟ والى اين؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.58
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك