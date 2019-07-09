المقالات

المرجعية وسياسة التحذير


سجاد العسكري

 

كانت ولاتزال وستبقى المرجعية امان لأتباعها وللمجتمع ولعموم المسلمين ,لأنها من صميم الارث الذي وضعه الائمة الاطهار وحثوا اتباعهم للالتفاف حول العلماء كونهم الاقدر لتوصيل الاوامر والاحكام التي ارادها الشارع المقدس لعامة الناس , منذ الغيبة الكبرى ولحد يومنا هذا العلماء يدفعون ويحثون الى تأسيس الجماعة الصالحة التي تضمن بقاء الفكر الاصيل للاسلام في المجتمع ,ولولا هذا الفكر لشهدت مجتمعاتنا الانفكاك مابين القيادة الدينية وعموم الناس الذين يؤمنون بها .

نعم القيادة الدينية اليوم متمثلة بالمرجعية التي اخذت على عاتقها مع بيان الاحكام الشرعية ,بناء المجتمع الصالح, ونشرالعقيدة الصحيحة , والدفاع عن القضايا المهمة التي لها صلة بالمجتمع والعقيدة والمقدسات الاسلامية , وهي تدفع الجميع للتحلي بالاخلاق , واحترام النظام العام سواء كان تحت اطار الدين او الانسانية , فهي تهتم بطبيعة حركة المجتمع ونشاطه ومواقفه ,وطبيعة العلاقات بين افراده , لأنها تنعكس على العمل والسلوك الانساني في القول والفعل , وتنشأ رؤيا مستقبلية يستطيع المجتمع الاسلامي او الانساني من النهوض والتخلص من تزيف الحقائق الى معرفة الواقع ومايدور من وقائع .

اذن فالمرجعية تتحرك بحركة الواقع الاجتماعي , وهو مايفهم من حديث (اما الحوادث الواقعة ...) كونه منطلقا لنهوض العلماء باعباء هذا الثقل الكبير وتمنحه حركية توجيه الناس نحو حفظ النظام كل مايهم حياتهم العامة , قد تكون هنالك نظرة من البعض يعتبره تدخل غير شرعي ؛لكن سواء كان شرعي او غير شرعي فلايجوز لأي احد ان يسيء الى النظام العام الذي هو نظام الناس جميعا .

فدور المرجعية كان ولازال فعال في قيادة المجتمع عبر التاريخ منها فترات حكام الظلم والجور واستخدامهم اساليب الترهيب والوعد والوعيد والقتل والتعذيب ؛لكنها لم توقف سعيها لمراتب الكمال الاجتماعي, لأنهم كانوا في خضم هذه الاحداث فكان لهم الدور المهم في الوقوف بوجه الحركات الدخيلة الهدامة كما تصدى لها ائمتنا عليهم السلام , فالمرجعية هي الامتداد الطبيعي لحركة الائمة الاطهار عليهم السلام وقد رسمت لنا الخطوط الصحيحة التي تحدد مسار حركتنا ,ولاتجوز لنا تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها الشريعة بحجة تحقيق بعض المصالح الضيقة .

فنراها تحذر المجتمع من اهوال الكذب والخداع و المكر ونبذ الاخر والسب والقذف , وتعاطي المخدرات , وتشير للمسؤولين تحمل مسؤلياتهم وتقصيرهم , وكذلك على الافراد والمجتمع تحمل المسؤولية وترك الا مبالاة , وقسم اخر منه وقع تحت تاثير الافكار الدخيلة ومفاهيم هدامة ويدعون ان لا تتدخل المرجعية بالسياسة ؟! فاين كنتم عندما تعرضت ارض العراق وعرضه للاغتصاب , وتجاوز على مقدساته , من ارهاب داعش الاجرامي , فاتباع المرجعية تطوعوا واستشهدوا , واصحاب الافكار الدخيلة يقضون لياليهم الحمراء خمرا وسكرا.

من حفظ الارض والعرض والمقدسات احق ان يتبع , فالمرجعية تحذر المجتمع من ظواهر سلبية وكوارث مستقبلية تنتظره , ويجب استشعار الخطر والكف عن التنصل عن المسؤولية , فدائرة الاصلاح والتغيير محصورة بين الجماهير ومدى طاعتها لأرشادات المرجعية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رسالة مفتوحة الى اياد جمال الدين
عملية(إرادة النصر) وغياب الرؤية الإستراتيجية
المرجعية وسياسة التحذير
معارضة نص ردن..!
في تنازل غير مسبوق ..أميركا تطلب من إيران ما لا يصدق !!
نموت ويحيا البعث..!
  دَوْر المِنْبَر فِيَّ حَرَكَة الأُمَّة
الى المتصهين العراقي فريد ياسين
الفيسبوك والأدعية المخترعة ..
قتلنا الامل ..بلا خجل..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.84
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
شاكر : تيار الحكمه كل يوم يلبس ثوب مره المجلس ثم شهيد المحراب ثم المواطن واخيرا الحكمه يا ترى ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
فيسبوك