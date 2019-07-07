الشهيد السيد محمد الصدر..في ذكراه

السيد محمد الطالقاني

نشأ الشهيد السعيد اية الله السيد محمد محمد صادق الصدر (قدس سره ) في اسرة علمية معروفة بالتقوى والعلم والفضل، ضمّت مجموعة من فطاحل العلماء منهم جده لامه آية الله الشيخ محمد رضا آل ياسين (قدس سره) ومنهم والده الحجة السيد محمد صادق الصدر (قدس سره) الذي كان آية في التقوى والتواضع والزهد والورع.

ويعتبر شهيدنا السيد الصدر (قدس) علماً من اعلام تلك المدرسة المتفوقة والمتميزة. حيث درس عند مجموعة من الاساتذة جملة من العلوم والمعارف الدينية ,فقد درس الفلسفة الالهية على يد المرحوم الحجة محمد رضا المظفر صاحب كتاب اصول الفقه والمنطق, ودرس الاصول والفقه المقارن على يد الحجة السيد محمد تقي الحكيم, كما درس المكاسب والكفاية على يد اية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدس).

وقد باشر(قدس سره ) في حضور بحوث البحث الخارج عند عدد من الاساتذة الفطاحل وهم المرجع الديني اية الله السيد محسن الحكيم ,والمرجع الديني اية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر ، والمرجع الديني اية الله السيد روح الله الخميني , والمرجع الديني اية الله السيد ابو القاسم الخوئي (رضوان الله تعالى عليهم اجمعين). حيث تاثر بافكارهم واستلهم منهم الفكر الثوري والمشروع التغييري في العراق .

بدا شهيدنا الصدر (قدس سره) بتدريس الفقه الاستدلالي (الخارج) أول مرة عام 1978، وكانت مادة البحث من المختصر النافع للمحقق العلامة الحلي. وبعد فترة باشر ثانية بالقاء ابحاثه العالية في الفقه والاصول (ابحاث الخارج) عام 1990 واستمر متخذاً من مسجد الرأس الملاصق لـلصحن الحيدري الشريف مدرسة ومنبرا للتدريس.

لقد حرص الشهيد السيد الصدر (قدس سره)على توعية الجماهير المسلمة وافهامها بدورها تجاه دينها فحثهم على اعادة النظر في كل مايتعاطونه من شؤون الحياة ووضعه تحت ضوء الشريعة،وذلك من خلال تصديه في اقامة صلاة الجمعة في مسجد الكوفة وتعميم اقامتها بمختلف مدن العراق وهو مشهد لم يشهده تاريخ العراق السياسي منذ حقبة طويلة، حيث جعل شهيدنا الصدر (قدس سره) من صلاة الجمعة منبرا إعلاميا لتوعية أبناء الأمة.

لذا شعر النظام البعثي المقبور ان هذا الامر سوف يشكل خطراً مباشراً على مستقبله، فسارع إلى تدبير عملية اغتيال شهيدنا الصدر (قدس سره ) مع ولديه مساء الجمعة من الرابع ذي القعدة والمصادف في التاسع من شباط عام 1999 من الميلاد عند عودة سماحته من مسجد الكوفة إلى بيته في مدينة النجف الأشرف.. فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا