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كيف نستفاد من مدينة بابل الأثرية؟


ماهر ضياء محيي الدين

التصويت على إدراج مدينة بابل الأثرية ضمن التراث العالمي لم تاتي الا من خلال بذل جهود كبيرة من عدة جهات ؟ لكننا بحاجة الى جهود اخرى تخدم البلد واهله. 

العراق بلد الحضارات والثقافات العريقة وما يملك من مواقع الاثرية يفوق المئات منتشرة في عموم بلدنا الحبيب لكنها تعانى من مشاكل شتى وبحاجة إلى اعادة تاهيل وترميم لكي نستفاد منها في عدة جوانب هذا من جانب وجانب اخر البلد يمر بأزمة مالية خانكة منذ سنوات بسبب انخفاض أسعار النفط وما اثرت سلبا على ملف الخدمات وغيرها من الملفات الأخرى وبحاجة الى زيادة موارده المالية لمواجهة هذه التحديات والصعوبات .
كيف نستفيد من هذه المواقع الاثرية ؟ الاستفادة الحقيقة لا تتوقف على مجرد الادارج بل على الجهات ذات العلاقه الاهتمام الكبير بهذه المواقع الاثرية من اعادة تاهيلها وترميمها وتوفير كل المستلمزمات الضرورية لجعل هذه المواقع مقصدا للزائرين من داخل البلد وخصوصا من خارجه لما تدر على البلد واهله منافع ومكاسب شتى تخدم الجميع .

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