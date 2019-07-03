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لقد جاء يوم الحساب!!


السيد محمد الطالقاني

 

عندما ابتلي العراق بدخول عصابات الكفر والارهاب الى اراضيه عن طريق قوى الشر والضلالة من ايتام البعث الكافر المقبور, وماتبع ذلك من مآسي كقتل وتهجير الالاف من ابناء هذا البلد وارتكاب ابشع المجازر , كمجزرة سبايكر المروعة ,ومجازر القتل الجماعي على الهوية والمذهب , حتى وصلت تلك العصابات القذرة الى اسوار بغداد محاولة الوصول الى النجف وكربلاء. عند ذلك تصدى لها جنود المرجعية الدينية ملبين دعوة قائدهم السيد السيستاني في فتوى الجهاد الكفائي , وتمكنوا من ان يحققوا الانتصارات الرائعة وهم يخوضون اشرس المعارك , متلذذين بلَذة الجهاد تاركين عوائلهم خلفهم دون ان يكترثوا بشيء، فهمّهم هو الله واستجابتهم لفتوى المرجعية، وطرد الدواعش من الاجزاء التي اقتطعت من العراق. واستطاعوا جند المرجعية ان يسقطوا فكرة دولة الخرافة التي اراد بها سياسوا الدواعش في العراق من اصحاب المنصات بارجاع العراق الى المربع الاول وتشتيت اراضيه وتقسيمها . لقد جاء يوم الحساب لتقف تلك الوجوه العفنة من اشباه الرجال الذين باعوا العراق في قفص الاتهام ليحاكمهم الشعب ويدفعوا ثمن الدماء الزكية التي سالت في مجازر سبايكر واللطيفية والحدود السورية العراقية والمقابر الجماعية. ان اصحاب المنصات من شيوخ عشائر ورجال لادين وقادة الجيش الذين انهزموا ومن اعطى الاوامر لانسحاب الجيش العراقي والقوات الامنية, جميعم يجب ان يدفعوا ثمن ذلك فالعين بالعين والسن والبادء اظلم, وليعلم الجميع ان طلاب الحق هم ابناء الشهداء وارامل الشهداء واباء الشهداء وامهات الشهداء . المرحلة القادمة تتطلب وقفة مشرفة من الحكومة العراقية بان تكون الصوت الاول للمطالبة بالقصاص بمن باع العراق , كما تتطلب من القضاء العراقي وقفة جادة في محاكمة اولئك الخونة, ولتكن للقضاء بصمة في تاريخ العراق باظهار الحق وادحاض الباطل , كما تتطلب وقفة حقيقية من ابناء السنة ليحاسبوا من خانهم وباع تربتهم وخدعهم بالشعارات المزيفة . لقد سالت لنا دماء لن تعوض من رجال دين وشباب وكهول وفتيان فمن الاولى ان تكون الحكومة هي صاحبة الحق العام في المطالبة بتلك الدماء, والشعب العراقي ينتظر ذلك اليوم الذي يرى فيه الظالم والجاني على اعواد المشانق بدلا من ان يتسكع بحريته في فنادق بيروت وعمان . وليعلم السياسيون ان هذا النصر وهذه الحرية التي نتعم بها الان قد حققها الشعب بارادته, هذه الارادة هي التي سوف تحاسب كل الخونة والسراق اذا عجزت الحكومة عن ذلك . الخزي والعارلكل من باع العراق وتاجر بدماء ابناء العراق .... وسيعلم الذين ظلموا هذا الشعب أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين
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