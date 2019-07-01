الحقيقة الغائبة ..زواج عمر من أم كلثوم..!

مصعب ابو جراح

زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام

التأريخ يقول إن عمر بن الخطاب أسلم وهو أبن ٤٠ عامآ وتوفي عن عمر ٦٣ سنة ،

والإمام علي صلوات الله عليه عندما بعث النبي محمد صلى الله عليه واله رسولا كان عمره ٩ سنوات وتزوج وعمره ٢٥ سنة أي بعد ١٦ سنة من أسلامه ، أي أن عمر بن الخطاب حين زواج الإمام كان قد بلغ من العمر ٥٦ سنة

طيب ٦٣ - ٥٦ = ٧

أي أن المتبقي من عمر أبن الخطاب ٧ سنوات

المولود الأول لأمير المؤمنين عليه السلام هو الإمام الحسن عليه السلام بأبي وأمي

المولود الثاني هو الإمام الحسين روحي له الفداء

المولود الثالث مولاتي الحوراء زينب بأبي وأمي

المولود الرابع سيدتي أم كلثوم روحي فداها

فلو طرحنا على أقل التقادير ٢ من ال ٧ فيكون ٧ - ٢ = ٥

فيثبت لنا إن عمر سيدتي أم كلثوم كان ٥ سنوات

فمتى تزوجها عمر بن الخطاب ويقولون أنجبت له زيدآ وفاطمة

فهل تزوجها بعمر ٣ سنين تلك إذن قسمة ضيزى

إلا إن الصحيح أن عمر كان متزوج من أم كلثوم بنت أبي جرول

وليس من أم كلثوم ابنة أمير المؤمنين علي عليهما السلام

أغلب المسلمون لا يعلمون هذه الحقيقة .