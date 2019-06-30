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فنتازيا فضائية..!

67 2019-06-30

احمد لعيبي

 

قبل شويه نمت حلمت كرندايزر..!

نازل وما خذني وياه بالمركبة الفضائية من صعدنا شفت تيل مال كهرباء ...

صاح كوجي ..يمعودين ديروا بالكم ترة اكو كهرباء بالتيل وروح امي...!!

كرندايزر سوة روحه مايسمع وصاح على هيكاروا: خايبة هذا يحجي صدك هي وينها الكهرباء...شو.. زوريل ..وكندال ..خصخصوها ..

وابوك دامبي مغلس عالوضع ويدور مركبات فضائية تايه حتى ذاك اليوم كالي ليش مانبيع كرندايزر تفصيخ ..الرزة المزدوجه بشدة ..ورعد الفضاء بشدة ونص ..وعاصفة ضد الجاذبية بشدتين..

بس اني ما قبلت كلت اذا ابيعه وارجع لكوكب فيغا شحصل جير خفت ...

شو فجأة واني صاعد بيوفو حسيت المركبة الفضائية طلع منها دخان ولنها صناديك محتركة واكداس عتاد طاكه هنا وهناك ودايسكي كام يكفر وانخطف كورو وكطعوا طريق الفضاء خصوصا من جهة العظيم المكان اللي تاه بيه حصان دايسكي ..

المهم ردت اطلع من الدخان ما كدرت ..

وشو زوريل محضر جماعته وكندال محضر جماعته وظل بس كرندايزر بالنص ..

يابه نزلني يادايسكي كال اعذرني حمودي لو كلنا لو كندال ياكلنه ..

اني اجيت من كوكب فيكا للارض وعندي جنسيتين ولا انطيها ولا اخليهم ياخذونها ..

صدك تحجي وانوب تريد انزلك هنا صدك تحجي ..

انوب اني لا سلمت على روحي ولا خلصت من فيكا..

انوب خفت لا دايسكي يعوفنا ويشرد من الطريق رقم ٨السري ونظل هاي ظلتنه يالحمزة...

 

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