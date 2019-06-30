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بصراحة وبأسمي الصريح ومعها صورتي الشخصية..!


عبد الكاظم حسن الجابري

 

لنتكلم بصراحة وليزعل من يزعل
لماذا الامتعاض من ايران؟
لماذا هذا الكره ضد ايران؟
هل فحر ايراني نفسه في الشوارع والاسواق العراقية؟
هل عمل الاعلام الايراني لتشويه سمعة العراق؟
هل وقفت السياسة الخارجية الايرانية ضد المشاريع الدولية المنتحة للعراق؟
هل رأينا مسؤولا ايرانيا يستهين بالعراق؟
هل ايران صارت بعبعا لهذا الحد لانها تهدد باحتلال العراق؟
هل دخلت القوات الايرانية داخل الحدود العراقية كما فعلت تركيا وامريكا ودول التحالف؟
الحقيقة ايران دولة ليست مشكلة المشكلة الحقيقية هي العقدة الطائفية والقومية من ايران لا غير
ملاحظة للساسة والمسؤولين العراقيي اقولها متحدثا عن رأيي ونفسي 
ايها الساسة البائسين ياليت تحكمنا ايران لتبني لنا دولة متطورة ومتحضرة وليست كما بنيتم انتم الدولة على اساس الفساد والتخاصم وابمغانم

اكتبها باسمي الصريح
عبد الكاظم حسن نصير الجابري

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