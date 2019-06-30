بالهيروغلوفية رسالة من العالم الاخر ...!

باقر الجبوري

منشور قديم كتبته في مجلة توت عنخ امون الأسبوعية في المدينة الفرعونية القديمة تحدثت فيه عن مكاسب فراعنة مصر السياسية من بناء المدن والاهرامات مع فشلهم في بناء شخصية الانسان المصري في المجتمع.

اتذكر حينها ان الفرعون (( أمون راع تحتمس الثالث )) قد اعجب بالمقال كثيرا وقال لي بالحرف الواحد ...(( أن تكتب عن فشل الحكومة فذلك أمر تشكر عليه وتلك أيظا حرية فكرية لن يحاسبك أحد عليها وانا معك في ذلك النقد )) أنتهى.

ثم اخذني معه في جولة تفقدية في مقبرة الفراعنة الخاصة حيث أمر البنائين بأنشاء هرم صغيرا وعلى وجه السرعة ولم افاجيء في نهاية الامر حين قال لي (( تحتمس )) أدخل الى القبر وأكمل كتاباتك هنا .

وقال انه سيقراء كل منشوراتي بعد ان يموت وانه وصى بأن يدفن في الاهرام الكبير الذي بجانب أهرامي الصغير، هكذا وعدني وهو يودعني في قبري المصنوع من الرخام

المشكلة انه نسي ان يدفن معي شاحنة الموبايل في القبر لكنه لم ينسى ان يرمي في قبري الافا من الخنافس من أكلة اللحوم لتؤنسني في قبري.

وبعد 24 ساعة انطفأ كل شيء (( الموبايل )) ... فلا من شاحن ولا من كهرباء ولا من فرعون، لا شيء غير الخنافس فهذا ما كانت تنتظره.

في بعض الاحيان أتصور انه تعمد نسيان الشاحن، وأن انتقاد فشل الحكومة في بناء الانسان في المجتمع كان أمرا يستحق ان ادفن لاجله مع الخنافس بلا شاحن موبايل .

في نهاية الامر ... ضحكت كثيرا، لانني علمت انه لن يقراء ما كنت ساكتب، حتى لو كان الشاحن موجودا،لانه لم يأخذ الكهرباء معه الى قبره ولان الخنافس سترتحل من عظامي الى لحمه!

المهم ذهب فرعون وسيذهب غيره، وستبقى منشوراتي تحكي قصة ان الباطل لن يدوم لبشر أبدا

ــــــــــــــــــــــــــــــــ