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الامام الصادق(ع).. ونظام العدالة الاسلامية 


 السيد محمد الطالقاني 


ان الفترة التي عاصرها الامام الصادق(ع) هي فترة تحكم فيها الجهل والعصبيات، نتيجة ما عصف بالأمة من رياح عاتية، ابعدت الحق عن نصابه، فكانت مسؤولية الامام الصادق (ع) هي طرح الفكر الإسلامي الصحيح والتخطيط لإقامة نظام العدالة الإسلامية، في ظل ظروف معقّدة وصعبة للغاية حيث الانتفاضات, وانهماك الولاة بجمع الأموال والثروات الطائلة، وانشغال الجهاز الحاكم باعمال البطش والجبروت بدون رحمة,من اجل خلق حالة رعب وخوف وذلة لدى الامة.
وكان الإمام الصادق (عليه السلام) في كل هذه الظروف المعقدة ماسك بدفة القيادة بعزم وتصميم، وهو يجتاز بالسفينة عبر هذه الأمواج المتلاطمة الممزوجة بالأمل واليأس، لا يفكر إلاّ بما يجب قطعه في المستقبل من أشواط، باعثاً الجد والنشاط والايمان في اتباعه للوصول الى ساحل النجاة.
لقد سعى الامام الصادق (ع) لتحقيق مهمتين اساسيتين الاولى المهمة الفكرية والثانية المهمة السياسية حيث ان كلتا المهمتين كانتا تشكلان خطرا كبيرا على النظام الحاكم , خصوصا وان الامام (ع) كانت علاقاته مع أئمة المذاهب قائمة على المحبة والمودة والاحترام المتبادل وتلاميذه لم يكونوا من مذهب معين, بل أغلب علماء الاسلام تتلمذوا على يديه.
وهنا سعى الامام الصادق(ع) الى فتح آفاق الاجتهاد لدى تلامذته في المفاهيم الاسلامية،حيث كان يدرك أنَّ فتح الباب الصحيح للاجتهاد يعطي حركة تطورية للعلم من شأنه أن يساعد في تقريب وجهات النظر المختلفة، وذلك من خلال إعادة أي حوار في أي مسألة الى قاعدته الأصلية التي هي الكتاب والسنة .
اننا اليوم نناشد كل المتصدين من الاحزاب الاسلامية سنة وشيعة ان يقراوا ماورثّه الامام الصادق (ع) لنا من علم وفكر وتجربة سياسية من اجل اعادة الرونق الحقيقي للفكر الاسلامي الذي شوهته تجربة الحكم في العراق ومن اجل بناء عراق جديد يعيد البسمة الى شفاه ابنائه بعد ان عصفت بهم الاهوال والمتاعب والكوارث.

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الامام الصادق(ع).. ونظام العدالة الاسلامية 
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