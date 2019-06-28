الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي .وتحذير المرجعية منه

فراس الحجامي



من على منبر الجمعة المباركة وبصحن الامام الحسين عليه السلام وجهت المرجعية العليا الشريفة بأعطاء الاولوية والاهتمام من قبل المجتمع وبصورة خاصة اولياء الامور لما لتلك المواقع من أخطار جسيمة تهدد المجتمع برمته والشباب المسلم بصورة خاصة .بعد ان فقدت قوى الاستكبار العالمي جميع ادواتها في اختراق المجتمع المسلم .جائت اليوم في سلاح جديد لايقل خطورة عن الاسلحة التي تستخدمها في تدمير الشعوب والتي تفننت في اختياره وتحديثه بين الحين والاخر .ونرى أسفا أنشغال البعض وأنجرافهم ضمن تلك الموجة التي جعلت من الشاب اداة لتوجهاتهم وتبعا لأفكارهم .حيث نرى التحول السريع في لدى البعض والانقياد مع تلك الموجات الهدامة .

اضافة الى ذالك الانحلال الخلقي والديني وضهور حركات من مروجة للالحاد والشيوعية والعلمانية الهدف منها طمس الهوية الاسلامية للشعب العراقي والتبعية للقوى الاستكبارية والمحور المناهض للمقاومة والحرية .

وهذا البيان والتوجيه من قبل المرجع الاعلى انما هو دليل على مدى خطورة المرحلة ومدى استفحال هذه الظاهرة التي أن لم يتم التوجه عليها وتصفيها في هذا الوقت الحالي فربما يحدث ما لايحمد عقباه