واقعنا وسيارة والدي..!

احمد لعيبي

قبل كانت عد ابوي برازيلي حمرة يوميه لو عاطلة لو مدعومة ..

مرات يكعد الصبح ويلكاها ذابه المي والدهن وكال الحمد لله ما شغلتها وطلعت كان صارت كارثة..

يوم راس الديلكو مفتر وما خله كهربائي ما جابه..

ويوم كعد لكه الاسبير مبيوك والجك ماخذين الايد مالته وهم كال الحمد لله ما عندي بنجر كان صارت كارثة ..

يوم من الايام يمشي عالسريع وعطس وطست السيارة والعكال مالته وكع جوة الكشنات ودورنا بكل مكان ما لكينه.

ابوي هم صفن وكال الحمد لله بالعكال ولا غير شي كان صارت كارثة...

والله يوم من الايام اجه ابوي بيده صوره جبيرة اسنساخ وطاويها ..

سأله جدي الله يرحمه ويرحم والديكم ..

ها بويه كواك الله ..جا سيارتك وين..

ابوي باوع يمنه ويسرة طلع الورقة البيده وفتحها

وجانت صورة للبرازيلي مالته ..

بس صورتيش ..؟

مدعومة من النص ولا بنيد ولا باب ولا جاملغ والمحرك واكع بالكاع..

وكال لجدي ..بويه السيارة اندعمت وهمزين ماصارت كارثة..

جدي صفك ايد بايد وكال لابوي ..سيارتك ضالة بس الجنطة وانت تكول الحمد لله ما صارت كارثة

جا شلون الكارثة بعد تصير تجيب بس الاستيرن لو الهورن...!

بوية ضم ورقتك وجيب باقي السيارة والله يسترمن تاليها..

شاهدنه على ربعنا كل ساعة طالعنه واحد وكال الله ستر كان صارت كارثة..

جا بعد شلون تصير الكارثة رحمه للحمزة ابو احزامين والوضع صاير مثل برازيلي ابوي بس حتى جنطه ما ظلت عدنه...!!