لولا وخز الابر لما استقام الثوب...! 

محمد علي السلطاني

في الوهلة الاولى، قد يصيبنا الفزع والدهشة، حيث النظر الى الخياط، وهو يتناول بمقصه القماش ليحيله الى كومة من الخرق تبدو عديمة القيمية والفائدة، لتتلاقفها بعد ذلك ابر ماكنته وخزأ يمينأ وشمالا، وهكذا الطبيب الذي يشق بمشرطه جسد مريضه، او يسقيه مر الدواء لأجل الشفاء والعافية.

في واقع الامر لا الخياط بتقطيعه القماش اربأ اراد به خرابأ، ولا الطبيب الذي يقسو على مريضه بمر العلاج اراد به سوئأ، فالأمور تتضح بخواتيمها، لنرى نهاية جميلة بثوب جديد، او شفاء مريض فندرك عظيم النعمة التي جرت على ايديهم وسعد بها الاخرين ، وهكذا دواليك.

في عراقنا الحبيب ، اكرمنا الله تعالى بنعمة يغبطنا عليها المؤمنين، فوجود المرجعية بين ظهرانينا ظاهرة انفرد بها بلدنا دون غيره من البلدان،

المرجعية التي لازالت تحفظنا وترعانا وتوجهنا ليل نهار،من غير كلل اوملل او منة، وهي تصبر علينا صبر الانبياء على هداية البشر، هي الاب الحنون الذي يرعى ابناءة، ويحفظ بيته العراق الكبير .

ولو تصفحنا سريعأ في تاريخ العراق، ماضيه وحاضره ، لوجدنا ان هذا البلد مانفك من تعاقب حكام الظلم والجور، وهم يتلاقفونه على مر الدهور جيلأ بعد جيل ، فمن جور بني امية وارهاب حجاجها ، الى ظلم بني العباس وماتلاه ، وصولأ الى حكم البعث وطاغيته الملعون ، كلها حقب مظلمة حكمت فيها اقلية، وظلم واضطهد فيها الاغلبية مابين قتل وتهجير، كل هذه الضغوط الكبيرة والطويلة الامد، خلفت امراضأ اجتماعية عميقة وخطيرة، جلها كان كامنأ في اللاشعور للعقل الجمعي الاجتماعي،

وبعد ان كسر طوق الظلم وولت سلطة الارهاب ، وضاق العراق طعم الحرية الذي فارقة مذ عهد امير المؤمنين عليه السلام، حتى اخذت هذه الكوامن تطفو على السطح بوضوح ، وبدت انعكاساتها جلية في مفاصل الحياة،واخذ قئ حقب الظلم والاستبداد الذي شوه المفاهيم يلفظة بطن المجتمع، امام ذلك لم يغفل العلماء والمصلحين هذه الارتدادات والتشوهات ، فسلط الكثير من علماء الاجتماع الضوئ عليها في بحوثهم ودراساتهم، للوقوف على اسبابها وسبل علاجها.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، لم تمارس كل القوى والاحزاب السياسية الحكم، ولم تعيش حياة سياسية طبيعية،تتمخض عنها كفاءات متمرسة في الحكم عند الانتقال من المعارضة الى السلطة، لذا لاحظنا الكثير من الاخفاقات والسلبيات هنا وهناك اخذ بعضها بالتعافي والنضج بمرور الزمن، هذا من جانب الطبقة السياسية، اما من جانب الشعب الوعاء الذي تتوالد من رحمة هذه الطبقات فهو الاخر يتحمل الجزئ الاكبر من المسؤلية، ابتداء من حسن الاختيار ومراقبة الاداء، ومعاقبة المسئ بعدم تجديد الثقة ولالسخط والازدراء ، الى اخره من مظاهر رفض الفساد التي يظهرها المجتمع ، وصولأ الى مغادرة المفهوم الشعبي الراسخ في الاذهان (اني شعليه)، الذي يمثل ترجمة حقيقية عن تخلي الشعب عن دورة الحقيقي في التقييم والمتابعة وبالتالي يقع في فخ الفاسدين .

استنتاجأ مما تقدم، اذن علينا ان نشخص بشجاعة، وننتقد بصدق ومسؤلية جميع السلوكيات والعادات والممارسات السلبيه ، لأجل معالجتها والتعافي منها بالتدريج ،

وقد اخذت المرجعية العليا ادام الله فيض بركاتها ومن خلال منبر الحق من حرم شهيد الاصلاح الامام الحسين عليه السلام على عاتقها مهمة التوجيه والارشاد والهداية ، لأدراكها حجم المشاكل والتحديات السياسية والاجتماعية الراهنة والمتوارثة ، ناهيك عن عظم المؤامرة على النظام الفتي وعلى الشعب الصابر المظلوم، فلازالت خطب الجمعة تمثل الوخز الذي يوقض ضمائر الغافلين ويصحح مسار المنحرفين ، وينقذ البلاد من الضياع والسقوط في متاهة الازمات، ولقد وعى السياسيون وخزة المرجعية في خطبتها الماضية، اذ انعكس نقدها وتوجيهها ايجابأ بأكمال الحكومة طاقم وزائها، وتحمل قادتها وسياسييها المسؤوليه الملقاة على عاتقها ودفعهم بالمسار الصحيح .