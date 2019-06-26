المقالات

لماذا يطلب أهل الموصل تدخل المرجعية ؟


ماهر ضياء محيي الدين

 

تجربة دخول داعش من أصعب التجارب المريرة في تاريخ العراق ، وحجم الإضرار الناجمة عنه لا تعد ولا تحصى في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ، وما زالت أثارها قائمة ليومنا هذا .

في رسالة بعثها اهل الموصل للمرجعية قبل ايام يطلبونها بالتدخل العاجل ، بسبب قيام  مكتب الوقف الشيعي في الموصل بالاستحواذ على مجموعة من المساجد وما يتبعها من أملاك وقفية ،ومنعوا الوقف السني من متابعة إدارة تلك الجوامع والمساجد .

عملت عدة جهات داخلية وخارجية على شق الصف الوطني ، وزرع بذور الفتنة الطائفية بين جميع مكونات الشعب العراقي ، وحتى في المكون الواحد بكل الطرق والوسائل من اجل التحريض على العنف والاقتتال الداخلي والتفرقة بين جميع تلك المكونات ، لكي تستطيع تحقيق مخططاتها ومشاريعها التوسعية في البلد ، ولقد نجحت في ذلك ، وشهدنا في السنوات الأولى لما بعد السقوط سنوات صعبة وحساسة وحرجة للغاية  على الجميع هذا من جانب .

جانب أخر رغم ما تقدم ، وما حدث إثناء دخول داعش ، وحتى بعد طرده كانت وما زالت مرجعية النجف الاب الرحيم على جميع مكونات  الشعب ، وما قامت به بحاجة إلى العشرات من المقالات لبيان موقفها الوطنية أولا ، والداعمة لكل العراقيين .

هذه المواقف كشفت حقائق كثيرة كانت غائبا عن الكثيرين لأسباب معلومة من الجميع ، وكشفت زيف ادعاءات أئمة وساسة مدسوسين ، لتكون الوقائع التي جرت بعد دخول داعش وبعد التحرير شاهد عيان لهم من هو الأخ ومن هو العدو الحقيقي ؟

المرجعية ستكون موجودة  سواء كان هناك طلب او مناشدة ، لكن حسب الظرف ، و قوانين وإجراءات الدولة العراقية .

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السياسي القرد..!
لولا وخز الابر لما استقام الثوب...! 
لماذا يطلب أهل الموصل تدخل المرجعية ؟
هي ليست عمامتنا مرة أخرى؟!
بيانُ الفسادِ في مُغالطة الإلحاد  "أنواع الإلحاد" الحلقة الرابعة {الإلحاد الفلسفي}
العرب و(فن التفاوض)  
لم يعد التشيع مذهبا ولا الشيعة طائفة..!
متطلبات ما قبل التغيير
دعوة لتحقيق أحلام المواطن
خاتمة العشق
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.23
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
السيده فريال رضا رزوقي : ‎السلام عليكم  اخوان وتقبل الله طاعاتكم رحم الله والديكم عندي سوءول اريد جوابه من حضرتكم اني قدمت ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فتحيه الوسواسي : الساده امانة بغدد المحترمين السيده الفاضله الامينه المحترمه تحيه طيبه ارسل رسالتي هذه اليكم وكلي امل بان ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
ابو علي الحلو : هؤلاء البعض الشنيعة اخزاهم الله المحسوبين على الشيعة لا يقل خطرهم عن خطر اولئك المتربصين بالدولة الإسلامية ...
الموضوع :
لماذا يتمنى "بعض" الشيعة إسقـــاط النظام الإيراني؟!
philip mansour : ما هو مضمون قانون التقاعد رجاء ...
الموضوع :
عندما تغلب البلاغة الحكمة ...
ابو ملاك الموسوي : بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الساده عمامي افتخر تاج راسي ...
الموضوع :
الدولة المشعشعية في اهوار الاحواز وجنوب العراق
فرح : شبكة النت على جهاز الماي فاي اسيا سيل صفر نهائي لا توجد شبكه من البارحه في منطقة ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رائد عبدالله : طبعا يستقيل غير ضمن المالات يوصلنه بعدما كان عراب التصويت على قانون استحقاق النائب للراتب حتى مداوم ...
الموضوع :
النائب العاقولي يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب
عبد الرضا مظلوم عفصان سعدون الفرطوسي : الى من يهمه الامر اني المواطن عبد الرضا مظلوم عفصان سعدون من المتضررين جراء الامطار في عام ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
اسامة اياد علي : القبائل التي سكنت بجوار تل ماروكسي او مارو اي قبل تاسيس المدينه هي الاتي:- الهجرة العربية الأولى ...
الموضوع :
(( بحث في نشأة مدينة سوق الشيوخ )) حميد الشاكر
موظف : الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ...
الموضوع :
شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير
فيسبوك