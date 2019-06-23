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ذيول..!

35 2019-06-23

احمد لعيبي

 

جاي ناكل لفات كص اني و واحد من الاصدقاء ونسولف بضيمنا لان هو يريد يسافر واني كل ساع بحجة اهون عليه الطمه براشدي لان كلامه ما داخل دماغي ومرات لا تكدر تبسط ولا تملش ولا تجر اذن واحد خصوصا كدام العالم ..

انوب الطركاعة الكص محترك ومعطب عبالك كونية جنفاص مورثة واحنه جوعانين ..

وفوكاها واحد ورانه طلعله سماعة ويغني على حبيبته لان مضروب بوري خطية بس صوته يكتل ويسوي صرع اذا استمعتله وكل شوية صفن وثغب بالسماعة (حبك يدك بالراس)..شلون ذولة اللي مسجلينه بالسماعة حاجة بربع...!!

صاحبي يسمع ويضحك ..كتله بضميرك اكو واحد يعوف العراق ويعوف هذا الصوت الشجي والكص المحترك والصمونة ام السمسم ويسافر...!!

واحنه ناكل اجت كابلتنه بزونه والحمزة تخوف لا هيه عتوي ولا هية جلب وانوب ذيلها مكطوم وتباوع علينه واحنه ناكل وتمطك واني اول مرة اشوف بزونه مكطوم ذيلها وتمطك عالبشر من ياكلون ..

اني شكيت بيها كلت خاف مو بزونه ذبينلها كص محترك اكلت بس بدون ميو..ولا حس ولا نفس ..

انوب نطرد بيها ما اتحرك ..نصيح عليها ولا جنها تسمع ..عبالك مثل سياسينا بس ياكل ويباوع بعيونه..!!

اني جاي اشرح لصاحبي على حب الوطن وطفت الكهرباء وصارت عركة بين الشباب والبزونه مكابلتنه

وكاعدة عبالك محصورة ضحكة..!!

كمنا رحنا للسيارة لكيت ولا واحد بالكراج بس سيارتي وابو الكراج عبالك كاتلي واحد من اهله ..

صاحبي كتله شفت الوطن شلون حلو ..وما ينعاف ..

كالي اي والله صدك ما ينعاف والدليل حتى بزازين الوطن ما عدها ذيول ..لعد ليش يكولون علينه ذيول وكرهونا بالوطن والكص المحترك..!!

جريته من اذنه وكتله...

الذيل ذيلي،والعراق عراقي ..

ما غير الدخلاء من اخلاقي ..!!

كالي على كيفك عمي يا دخلاء ..احنه الدخلاء استر علينا ..ترة بزونه ما عدها ذيل وسوت الكص سم علينا مو انوب دخيل علينه ومختلف بشأن ذيله ..!!

 

 

 

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