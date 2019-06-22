جاسم الصافي

العيار هو مصدر جاء من العار كما في اللغة , والعيار الرجل كثير الحركة وقد كان العرب يمتدحوا ويذموا به , فهو يطلق على الشاطر والفهلوي في بدايته لكن المعنى اخذ منحى سياسي في حضارة بغداد ابان فتنة الامين والمأمون , اذ اطلقت على الرعاع والاوباش والطرارين الذين احرقوا وسلبوا آنذاك , ثم صارت كلمة العيار تعني شطارة الفسق والى يومنا هذا وكلمة العيار تطلق على شطارة الفسق للجنسين الرجال والنساء وهكذا اصبح العنوان واضح , لكن لم صار ترامب شيخ العيارين

ذلك المعنى موجود في النكتة التي اطلقها الرايس ترامب في تصريحه الاخير , والتي جاءت بعد ان تراجع عن ظرب الجمهورية الاسلامية بدقائق بقوله ( انه اوقف الحرب لأنها تزهق الارواح البريئة ) فمن منكم لم يضحك بسره او يسخر من قوله هذا , لان جميعنا مدرك بل ويمتلك في ذاكرته او في مكتبته ارشيف طويل عن سياسة امريكا في زهق الاروح البريئة من حربها للسكان الاصلين واستعباد الافارقة في بداية نشوئها وحرب فيتنام صعودا لحرب العراق التي لم تبرر لهذا اليوم.

ولا يمكن احصاء عدد الضحايا من الابرياء سواء بالحصار الاقتصادي او بالحربين اللتان استخدمت فيهما ابشع واخطر اسلحة العالم , ومن شدة استهتار الامريكان كانت حربهم الكترونية توجه الصواريخ كونترول سواء على ملجاء العامرية او في حرب الشوارع داخل بغداد لتبدأ من بعد هذا الجزر ضحكات في البيت الابيض تمتد الى قاعات الامم المتحدة , وهكذا كان الحال في سورية واليوم ما يجري في اليمن , فأي ابرياء كان يعني السيد ترامب؟!

وكما يقال اذا لم تستحي فافعل ما شأت وامريكا لم تستحي يوما لكن ما الذي اخجل امريكا او اخافها اليوم ؟ عدة اسباب جعلت خدها يبدو خجلا اهمها ان ايران بعثت برسالتين من خلال الاحداث الاخيرة مفادها هو حجم اذرعها ونوع قوتها , والاهم مقدرتها على ادقان اللعبة التي تلعبها امريكا معها , فالحرب اذ ما اندلعت ستحاصر الخليج وبالتالي تمع امداد العالم بالنفط , كما ستمتد يد المساعدة لفتح الحصار عن الجمهورية الاسلامية عبر مساندة من الاصدقاء خصوصا ان نفذت امريكا حربها بلا غطاء اممي ودائما ما تقدم على مثل هذا الفعل .

اضافة الى ان الحرب ستشكل قفزة لأسعار النفط واختناق للدول الصناعية واولها أوربا مما سيشكل ضغط كبير اولي على امريكا لحسم الحرب التي ستستمر ما ان استمرت ردت فعل ايران واذرعها والتي ستطول بالتأكيد حسب المعطيات التي قدمتها احداث هذه الايام .

كما ان اسرائيل ادركت من انها ستواجه حربين حتى قبل التفكير بالتدخل واحدة من الداخل والثانية من الخارج وهذا سيفتح عليها حرب طويلة تشجع الجهادين للمشاركة في تحرير الارض والاهم من كل هذا ان امريكا ادركت بعد اسقاط طائرة مهمة مثل ( RQ-4Global Hawk ) تقدر قيمتها بـ 220 مليون دولار " اهم مهامها الاختفاء للتجسس " واستطاعت الجمهورية الاسلامية بقوة ردع وتقنية محلية من دون استخدام السلاح الروسي وهي معلومات لم تكن تدركها امريكا .

وهذا يعني ان اي هجوم سيكون بالتأكيد بسلاح الجو الامريكي ومع هذه الامكانيات سيكون مصير الحرب الفشل وبالتالي ستكون فضيحة لأمريكا تشابه فضيحة هزيمة الكيان الصهيوني ابان حرب تموز مع حزب الله اللبناني .

بالمختصر ان الحرب ستفتح ابواب الجحيم ولن يسيطر عليها وهذا فشل لحزب وادارة ترامب داخليا وفشل لأمريكا واسرائيل امام العالم لهذا هي تفكر بالحرب الطويلة بالحصار الطويل والعقوبات الاكثر تدميران للشعب الايراني وهذا ما جعلني اقول انه شيخ العيارين فحجته تسقطها افعاله القبيحة اما عن الفضيحة فسيغطيها الاعلام بأثارة قضايا مثل الخاشقجي والفضيحة الجنسية في البيت الابيض وغيرها فهي لعبة العيارين الذين لا يمتلكون حياء.

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