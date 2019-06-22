صواريخ الحق..... تذل هيبة الشيطان

السيد محمد الطالقاني

بعد ان اعطى سماحة السيد القائد الخامنئي (دام ظله) الاوامر باسقاط طائرة التجسس الامريكية حيث كانت الرد القوي للارعن ترامب , الذي ترفع السيد الخامنئي عن استقبال رسالته مخاطبا اياه : مثلي لا يخاطب مثلك ومثلي لا يفاوض مثلك.

لقد قالها الامام الراحل الخميني ( قدس سره) منذ اليوم الاول للثورة الاسلامية الايرانية :

(إذا رأيت امريكا راضية عنك ,فأعلم انك على ظلال. ولن ندع مواجهة أمريكا حتى القضاء الكامل على جشعها ومصالحها غير المشروعة التي تستهدف إمتصاص دماء المستضعفين في العالم. وسنتحمل جميع الصعاب في سبيل ذلك، ولن نتراجع قيد أنملة مهما كانت التحديات).

كلمات قالها امام الامة الراحل وسار على نهجها خلفه القائد الخامنئي ورجاله الاشداء فهم ادركوا أن أمريكا وحلفاءها يستهدفون النيل من دماء وتضحيات أبنائهم لذا تم توظيف جميع القوى والطاقات لمواجهة هذا الخطر الامريكي .

ان أمريكا هي العدو الأول للبشرية، وناهبة ثروات العالم وأكبر عدو للإسلام والمسلمين في شتى أرجاء الأرض.

وان امريكا لن تتوانى عن حياكة الدسائس الشيطانية والخبيثة لتحقيق مآربها، فهي المتعطشة لإمتصاص دماء المسلمين وسلب إستقلالهم وحريتهم، وهي العدو الأول لجميع المستضعفين والمحرومين في العالم.

اننا اليوم وبعد ان نجحنا بالتخلص من عملاء امريكا وطغاة العصر, صدام , ومبارك , وبهلوي, وعبد الله صالح , والقذافي, ومن ثم القضاء على جيوش امريكا في المنطقة من الدواعش والوهابية والسلفية, لذا فأن نهاية أمريكا والكيان الإسرائيلي قد إقتربت مادام هناك رجال فينا أشداء كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله أشد من الحجر، لو حملوا على الجبال لأزالوها, كالخامنئء وسليماني , عندها سيعلم الذين تجبروا وطغوا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين