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هل غفلنا شرط طهارة المولد ؟!

56 2019-06-19

زيد الحسن 


تشير الدراسات الى ان تاريخ اوروبا في القرون الوسطى يفيض بأختيار نوع محدد من القضاة ، وكذلك تاريخ الشرق العربي ايام الامويين والعباسيين والمماليك والاتراك وغيرهم ، إذ ان الجرائم التي ارتكبها القضاة المنحرفون بأسم العدالة يخزى لها جبين الانسانية وتستوجب اللعنة على رؤوس أولئك القضاة الذين يأتمرون بأمرة الحكام .
سيدي القاضي ؛ ارفع اليك شكواي المرقمة ( بلا ) لعلمي انكم لن تدونوها في سجلاتكم النتنة ، اشكوا لكم فيها سيادة القاضي من ظلم و جبروت و اهمال الحكومات المتعاقبة علينا ، و اطلب فيها من سيادتكم التعويض المادي و كما سوف ابين لكم الضرر الذي وقع علي ، و اطلب ايضاً التعويض المعنوي و ايضاً اوضحه لسيادتكم .
سيدي القاضي ؛ اسباب التعويض المادي هي ان الحكومة قد قصرت معي في اداء واجباتها اتجاهي وجعلتني اخسر كل ما املك ، فهي لم توفر لي الامن والامان و لا العلاج والدواء ، ولم توفر لي الخدمات من كهرباء وماء ، وطرق و جسور ، ولم تبني لنا مدرسة لتعليم اولادي ، مما اضطرني ياسيادة القاضي ان ادفع الى المولدات الاهلية لتوفير الكهرباء ، والى المستشفيات الاهلية للحصول على العلاج و الدواء ، وادخلت اولادي الى الدروس الخصوصية بسبب زحمة المدارس و افتقارها الى اجواء الفهم ، اضطررت ان اشتري وقود سيارتي بثمن مضاعف لأن حكومتنا استدانت من صناديق النقد الدولي واجبروها على رفع تسعيرة الوقود ، والغلاء وقع على كاهلي .
سيادة القاضي ؛ لو انني تعمقت اكثر في شرح مظلمتي ستحتاج وقتاً طويلاً لتقرأ كل ما وقع علي ، لهذا اختصرت لك بعض من الضرر الذي اصابني ، وطلبي هو منحي تعويض مالي مقداره ( راتب برلماني ) لمدة ستة عشر عاماً ، مع اجور حبر قلمي لانني دونت حبره من زفرات وشهيق اوجاعي .
سيدي القاضي ؛ اما السبب في طلبي التعويض المعنوي فهو ان حكامنا افقدونا لذة الفرح في تخلصنا من اعتى نظام في العالم و جعلونا نفقد فرحتنا بسقوطه ، واطلب من سيادتكم ان يكون التعويض كالاتي ؛ خروج رؤوساء الكتل السياسية الى الناس دون حمايات واسلحة ، ومجابهة الشعب والاعتذار منه والاعتراف بفشلهم واعلان خذلانهم لنا .
اول قاضِ عادل كان علي ابن ابي طالب عليه السلام ، وقد وضع شروطاً كثيرة فيمن يتولى مهام القضاء ، ومن بينها شرط ( طهارة المولد ) ليحول هذا الشرط دون الغبن و الضرر الذي يلحق الناس ، فلا يتولى القضاء ابن زنا ، لهذا انا انتظر لاعرف هل سيرفع سيادتكم عني الغبن والظلم ام انكم ابن .......!!!

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