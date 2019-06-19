شياطين خرس بافواه ملائكية.. !

زيد الحسن

ماء الشعير المسمى ( بربيكان ) صنع في دبي وصنع في ايران وفي السعودية ، له عدة نكهات ويضاف عليه اصناف من المطيبات ، على جانب الزجاجة مكتوب عبارة واضحة ؛ المشروب خالِ من الكحوليات والمواد المسكرة ، يتناوله في العاده مرضى الكلى والذين يعانون من التهابات في المجاري البولية .

لي صديق عزيز على قلبي رأيته عائداً من المسجد بعد اداء فريضة الصلاة وهو متوجه نحوي بثغر باسم ، قال ؛ لقد اصدر شيخ المسجد فتوى يحرم فيها شرب ماء الشعير ، والحرمة تشمل بضاعة جميع الدول المصنعة لهذا المشروب ، لم افهم ابتسامة صديقي هل هي ساخرة ام انه مؤمن بها ويريد تنبيهي ، لم اناقشه بالامر في وقتها وتركت الفتوى تأخذ وضعها بفكري .

انا ياصديقي اعتقد ان الحرام هو تعطيل مصانعنا وجعل العراق مستهلك وحوت لبضائع جميع بلدان العالم يسحق كل صناعتهم الرديئة ، الحرام ياصديقي هو اصرارنا على غلق افواهنا وعدم مناقشة رجال الدين الذين يحرمون ويحللون حسب اهوائهم وبما يتناسب ومكاسبهم ، الحرام ياصديقي هو سكوتنا عن ازمة انقطاع الكهرباء في هذا الصيف اللاهب وقطع قوت اطفالنا ومنحه الى اصحاب المولدات الاهلية ونحن بلد النفط الاول ، الحرام ياصديقي هو وجود الاحزاب التي تعبث بامن البلد وترميه كل يوم في ازمة جديدة ، الحرام ياصديقي قطع البطاقة التموينية عن الفقراء وتركهم يعيشون على الفتات من المزابل، الحرام ياصديقي هو اذلال المتقاعدين وقطع رواتبهم بشتى انواع الحيل القانونية ، الحرام ياصديقي هو تكالب الاحزاب والمليشيات على المناصب والتحكم بمصير كل مؤسسات الدولة.

الحرام ياصديقي هو تجاوز صديقي وصديقك على الساحات والاراضي المخصصة للخدمات وجعلها ( حواسم ) تحت مصطلح ارض زراعيه وبناء المساجد والدور عليها ، الحرام ياصديقي ان تذهب الى المستشفى ولا تجد فيها علاج و دواء ، الحرام ياصديقي قانون رفحا التمييزي الذي جعل الناس طبقات وفئات.

الحرام ياصديقي اللعب بالمناهج الدراسية لابني وابنك وجعل الجهل يسيطر عليهم من اجل صفقات حزبية ، الحرام ياصديقي ان ملياراتنا تغرق واسماكنا تنفق وشعيرنا يحرق وشبابنا يقتل واطفالنا تجوع وتتيتم .

طالما رجال الدين من هكذا نوع واجبهم ركوع وسجود دون عمل يترجم على ارض الواقع ودون تحرك لمنع كل ما ذكرته فلا لهم عندي اذان تصغي ولا عقل يتقبل حرفاً واحداً ، وانا اشك ياصديقي بنواياهم واشك ايضاً بقربهم من الله ولك ان تعرف بأن الساكت عن الحق شيطان اخرس .