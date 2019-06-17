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خويه احمد ..!

37 2019-06-17

احمد لعيبي

 

والحمزة ابو احزامين ما خايف استشهد...

بس ..بس ...بس..

أتخيل امي من يكولولها ابنك شهيد شلون تقتنع ..
بعد لا تمشط شعري بمشطها الخشب..
ولا تملش شعري حيل واتشمه..
ولا تكطع دكَم قمصاني القديمه وتخليهن للجدد ..!!
وشلون تقتنع بعد ما تشوفني ...!!

تدري امي يوميه تخابرني وتكَلي ..
كول واخو زبنب اني زين ...
وحتى اذا مو زين اكلها زين...
لان امي من تسألني تريد تسمع مني هاي الكلمة حتى ترتاح...
تدري آخر مرة امي شسوت استاذ احمد..؟
كَصت اظافر اصابعي بسنونها وضمتهن بشيلتها
وتكَلي بيهن ريحتك كلما اشتاكلك اشمهن ..!!

خويه وصيتهم اذا استشهدت ما يأخذوني للبيت..
امي تموت ...
تكَلهم موسى من يتمرض احس روحي مبهوته وعبالك ملك الموت يمسح وجهي ..

اليوم الذكرى السنوية الرابعة لإسشهاد موسى 
ولا اعلم شيئا عن أمه...!!

 

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