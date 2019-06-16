المقالات

المرجعية لازالت ناطقة ...!

54 2019-06-16

مصطفى كريم

 

المؤشر الذي أجمع عليه الناس وقت الشدة أبان أحتلال داعش لأراضي واسعة من البلاد. هو وقوف المرجعية الدينية في النجف الأشرف بوجهة خفافيش الظلام، وحالما رأت ذلك وأن العراق قاب قوسين أو أدنى أطلقت تلك الفتوى التاريخية المباركة حينها أنتاب الذين يتحدثون عن المرجعية شيء من عدم الرضا عن أنفسهم وهم يشاهدوا كيف للناس قد هبت بفعل خطبة لصلاة الجمعة من بعدها فتوى أعادت الأمان، وأنتصر العراق على قوة شرسة مدعومة من دول كبرى.

لكن صوت المرجعية وهمم الرجال كانت أقوى وأبت ان يبقى العدو على أرض الوطن.

هذا فيما خص الأمس القريب. بعدها أستمرت المرجعية على فتورها العالي بإنجاح السياسة العراقية واصلاحها عن طريق الأرشاد الا أنها واجهت ممن لا يسمع ولا يطيع.

مقابل ذلك مجتمع متلون غريزي المزاج. صب جامه غضبه على سكوت المرجعية وهو يسمعها تنادي ليلا نهارا . وأما عن الساسة فهو صامت لا ينطق ولا يحرك ساكن.

هذا القضية لا علاجها لها لان البعض يريد من المرجعية الدينية أن تأخذ الحقوق بالقوة! وهو يعلم ان المرجعية مؤمنة تماما بالديموقراطية التي سمحت للعراقيين بحق الأنتخاب وبكل سهولة يستطيع المجتمع تسقيط الفاشل والفساد وصعود النزهاء بأصابعهم البنفسجية.

قبل يومين اثناء خطبة الجمعة الفائته عادت المرجعية لتقديم الثناء للإبطال من الحشد الشعبي في ذكرى تأسيسه، ودعت ولا تزال تدعوا الحكومة العراقيه بالنظر بحقوق المضحين الذين دافعوا عن الأرض والعرض.

ولم تقف عنذ ذلك فسحب أيضا طلبت من البرلمان التسريع بتنفيذ قرارات الحكومة الأتحادية. ولابد من التساوي في أعطاء الحقوق ودفعها لمن يستحقها لا لمن لا يستحقها.

هذا الخطب من المرجعية تجعلنا نؤمن بأنها  تتابع عن كثب مجمل التطورات السياسية، وأنها ماضية على طريق السداد، وتصحيح مسارات الحكومة والبرلمان عسى ولعل يرفع الشعب يومآ نظاما سياسي، ويجعله بمستوى المسؤولية ويستمع للمرجعية الدينية دون تهرب من مسؤولياته إمام الله عزوجل

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المرجعية العليا ..تشهر كارتها الاحمر .
المرجعية لازالت ناطقة ...!
من تطاول على شرف الرفحاويات فلا يامن مكر الله في شرفه
هل أن العراق بلد كهول؟!
الخلاف بين المراجع..!
ابطال صنعاء يساهمون في منع حدوث الحرب . ازمة الخليج مرة اخرى/ الجزء الثاني
كتلة الإصلاح ...وهدايد الاغم..!
عن الذين ابهروا العالم بقصف مطار أبها الدولي..!
هل يعي ترامب الدرس...؟
تأثير احتراق الناقلات على الاقتصاد والسياسة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك