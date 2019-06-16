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عن الذين ابهروا العالم بقصف مطار أبها الدولي..!


فراس الجورلني

 

حرب مستمرة منذ أربع سنوات تنفذها السعودية على اليمن بشتى أنواع الأسلحة الثقيلة والتي خلفت مجازر كبيرة يدنى لها جبين الإنسانية، تلك الحرب التي راح ضحيتها كثير من الأبرياء من النساء والأطفال، حرب بمباركة امريكية صهيونية.

 ماذا يعني قصف الحوثيين لمطار أبها الدولي؟! وما هو الهدف القادم؛ وهل سقطت منظومة القبه الحديدية؟!

قبل أيام نجح الحوثيين في استهداف مطار أبها الدولي في جنوب غرب السعودية بصاروخ كروز، هذا التطور النوعي في حرب اليمن، بعد مرور أربع سنوات يدل على أن الحوثيون يمتلكون اسلحة جديدة ومتطورة قد تقلب المعادلة لصالحهم .

ومن المحتمل أن الأيام القادمة سوف تكون هناك ضربات نوعية موجعة على الأهداف السعودية التي باتت في مرمى أسلحة الحوثيين.

هؤلاء ببساطتهم وبعزيمتهم استطاعوا أن يفشلوا حربا راهنت عليها الصهيونية واذنابها من دول الخليج تجاه شعب لايملك الا الإرادة والعزيمة، اليوم نرى السعودية لا تريد أعاده إلرئيس الشرعي إلى صنعاء كما يدعون، وإنما تريد الدفاع عن النفس ومنع الهجوم الحوثي بعد ما ادركت أنها وقعت في فخ غبائهم الذي جعل منهم أضحوكة في حرب رسمتها امريكا لتجعل من السعودية مستورد لاسلحتهاّ!

 هذا وأدرك التحالف فشل كل الحصارات التي فرضوها على اليمن، الأيام القادمة سوف تشهد انتصارات عديدة وضربات مكثفة تجاه الأهداف السعودية ولا بديل عن العودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات وصولا إلى حل سلمي وتقديم ما يمكن تقديمه من التنازلات السعودية لتسهيل الوصول إلى حل يخرجهم من تلك الحرب التي باتت خسارتهم واضحة.

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