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رسالة لم تفتح..!


فراس الجوراني

 

يقال ان حقيقة المرء مخفي تحت طيات لسانه

رسائل كثيرة نراها اليوم واضحة للعيان ويراها الاعمى والبصير تبعثها امريكا وذيولها لكل العالم وبدون استثناء تحمل في طياتها ومحتواها عبارت الاستكبار والتكبر وحكم القوي على الضعيف حتى يصبح العالم في قبضتها وتدير سياستها كيفما تريد واينما تريد في كل زمان ومكان.

لايخفى على الجميع الموقف العدائي الذي يتخذه الثالوث المشؤؤم (امريكا واسرائيل وبريطانيا) واذنابهم من عربان الخليج ,تجاه ايران الذي يتضمن في الكثير من المواقف السلبية وفرض العقوبات التي طالما حلم بها ترامب ان يكسر من عزيمة الجمهورية الاسلامية وحاول بكل الطرق وبشتى الوسائل وبكل مغرياتة المادية ان يشتري سياسة وعقيده ثابتة وراسخة على مر العقود لم ولن تتزعزع امام مايعرض لها ,هذا السياسه التي عجزت امريكا وثبت عجزها امام الجمهورية الاسلاميه الايرانيه حتى وصل بهم الحال ان يبعثوا كثير من الرسائل التي لم ولن تفتح لان محتواها معروف ومعلوم.

رسالة بعثها ترامب العاجز بيد رئيس الوزراء الياباني الى الجمهورية الاسلامية الايرانية رسالة لم تفتح ولن تفتح هذا بحد ذاته هو رد كبير ان دل على شيئ , فانه يدل على عمق الادراك السياسي وفهم اللعبة السياسية من قبل المرشد الاعلى للثورةالاسلامية التي اصبحت مكشوفة وان كانت سياستهم عارية لان الممثل عاري والمخرج واعي وتستمر الرسائل البائسة ويبقى الحلم الامريكي بفتح الرسائل

وتبقى رسائلهم مغلفة لانها رسائل لم تفتح

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