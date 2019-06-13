نموذج لمسؤول كبير في دولة معينة..!

عبد الكاظم حسن الجابري



خرج للناس من على شاشات التلفاز كضيف دائم بعد 2003 في قناتي العربية والجزيرة بلقب دكتور وعنوان خبير في شؤون المرجعية رغم انه يعيش في خارج الدولة....

كان يبكي حينما يذكر المرجعية لكن هذا ال "دكتور" عرف من اين تؤكل الكتف فاستغل ضبابية المشهد والتجأ الى حزب مكنه ليكون في منصب رفيع جدااااا جدااااا ليتنكر للمرجعية التي كان يبرز نفسه على انه خبيرا في شؤونها..

بعد سنوات اثيرت على هذا المسؤول تهمة فساد في صفقة سلاح من المفترض ان يتم تجهيزها لدولته فتوارى عن الانظار ولم يظهر في المشهد.

بعد تغير الحكومة بدأ يطفو الى السطح ب"نيو لك" وقيل انه سيكون ناطقا باسم الحكومة الجديدة لكنه لم ينل ذلك بل نال مكانا ارفع منه.

فجأة ودون سابق انذار ولكونه داهية سياسية عالمية وله خبرة في العلاقات الدولية كونه "دكتور" وخبير" خرج على التلفاز وهو يسلم اوراق اعتماده سفيرا لبلاده في دوله جاره لبلاده التي كان يقطنها ايام اغترابه عن بلاده....

صدكوني هاي حقيقة مو حزورة!!!!