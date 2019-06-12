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في ذكرى فاجعة البقيع


عبد السين الظالمي

 

قف على جدار مقبرة البقيع وذرف الدمع همال ... ونادي الف مرة لعنة الله على من حرف الاسلام .

يتزاحم التفكير مع الدموع وانت تشاهد مساحة واسعة افترشها ابطال الاسلام وائمة الهدى في تلك البقعة التي استكثر الحكام عليهم حتى تعليمها بالاسماء تلك القمم الشامخة من المجاهدين والصحابة وابطال احد كثير عليهم ان يعرف الناس اسمائهم وتواريخ شهادتهم ام ان معرفة الاسم ظاهرا تعد من دواعي الشرك والذين يمنعون ذلك يتلون كتاب الله يوميا وهم يشاهدون كيف يذكر الباري اسماء الانبياء والرسل وهم اموات منذ عشرات القرون .

كيف يعد شركا كتابة الاسم وزيارة القبر وقبر الرسول الاعظم يزار على بعد مئة متر فقط ومعه اثنان من الخلفاء اذا كانت الزيارة شرك والدعاء والترحم شرك فهل المعرفة شرك ايضا

؟ اما من حق الناس ان تعرف من هؤلاء الموجودين في المقبرة وهل اصبح القبر مخيفا الى هذه الدرجة ؟

ام فكر من في القبر ومنهجه ؟ وهل عدم ذكر الاسماء وتعليم القبور يمحي ذكر هؤلاء؟

انها لفاجعة ليس تهديم القبور فقط بل ان تقف على هذة المقبرة وانت لاتعرف من فيها؟ والذي فيها هم من نصروا الرسول وثبتوا الاسلام ومضوا على نهجه !

فهل ان الله سبحانه وتعالى ( استغفر الله ) ينزل علينا ايات في القران ظاهرها شىء وحقيتها شىء اخر مخالف، عندما يقول ( ولاتقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموت بل احياء عند ربهم يرزقون ولكن لا تشعرون )؟!

هل ال حمزه شهيد وانتم الذي لا تشعرون به اما لا ؟ والسؤال الثاني الذي يطرح نفسة ما الذي نخسره عندما نحيي امرهم وما الذي سوف تخسروه عندما يقف الحمزه سلام الله عليه يوم القيامة مطالبا بحقه منكم ؟.

حريصون على منع الشرك والناس يعبدون الطواغيت من دون الله !! حريصين على منع الشرك بالله وهناك ملاين من عباد الله يموتون اما جوعا او بسلاح الكفار مالكم اتحسبون انكم تحسنون صنعا؟.

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