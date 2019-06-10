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في زمن البعث "الزمن الجميل"


عبد الكاظم حسن الجابري

 

1-لم احصل على حلمي بدخول كلية الطب رغم معدلي العالي لاني لااملك الامتياز "درجات تضاف لابناء البعثيين"

2- تم اعتقال ابي واخي وتهجيرنا من دارنا ووانتقالنا الى منطقة اخرى وبقينا مطاردين لحين سقوط الصنم

3- لم احصل على فراغ لاستمتع بطفولتي وشبابي لانني كنت عاملا منذ الاول المتوسط اي بعمر 11 سنة (انا مواليد 1979)

4- لم ازور اي دولة ولم اكن احلم باصدار جواز سفر.

5- كنت دوما خائفا واحمل هويتي حتى في باب الدار.

6- كنت لا اجرؤ ان اقول لبعثي عفن هذا خطأ لان الاعدام مصيري.

7- كنت لا استطيع السفر بعد الظهر في بعض الطرق لعدم وجود الامان وكثرة السلابة

8- كنت اشتري الكتب وامزق اغلفتها كي لاتراني السلطة.

9- أُخِذَتْ مني الرشوة في دوائر كثيرة مقابل تمشية معاملتي الاصولية.

10- لم اعرف ماهو تبريد السيارة ولا المكيف او السبلت.

11- لم اتمتع بكهرباء وطنية بل كانت متقطعية ولاتاتيني اكثر من 6 ساعات في اليوم.

12- ماء الاسالة كان غائبا تماما رغم اني اعيش في المدينة واذا اردت الماء فاقوم بنصب المضخة ( ماطور الماء) في الشارع على بعد يقرب من ال 200 متر ليلا وابيت في الشارع اراقب المضخة..

13- لم يكن لدينا بيت مستقل وكنا عائلة كبيرة تسكن في بيت واحد بلا خدمات.

14- البايسكل كان طموح لان التفكير بالسيارة معدوم تماما.

15- كنت اتعرض للمضايقة من قبل اي بعثي او شرطي في الشارع لمجرد ان شكلي لم يعجبه.

16- كانت الفواكه لانراها الا بالتلفزيون اذ ان قطعة الموز الواحدة تعد بمثابة حلم.

17- القميص والبنطلون تم رقعه وقلبه وصبغه اكثر من مرة.

18- عملت لنفسي شحاطة "نعل" من حزام امان السيارة.

19- عملت قمصلة شتوية من بطانية جيش.

20- الباذنجان كان رفيقا دائم.

21- لاحصل على قنينة غاز كنت اضطر للانتظار في باب مكتب الغاز من ساعات الفجر الاولى الى وقت متاخر من الظهر.

22- الحلويات كانت ضربا من الخيال في وقتنا.

طبعا هذه القائمة مختصرة وعلى وجه السرعة كتبتها ومن لديه نقاط له ان يضيف مع ملاحظة اني لم استفد من النظام الحالي كي لايتهمني البعض انني منتفع.

 

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