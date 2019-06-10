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ذات فجر..

60 2019-06-10

  أحمد لعيبي عبدالحسين

 

  اتصل بي ... صرخ بوجهي ... تقبلها احمد لعيبي ...؟. إستغربت هذا الصوت الجنوبي الذي يخترق سمعي مع صوت آذان الفجر كأنه يعرفني .. يبدو انه مقاتل في الجبهة لأنه يصرخ على شخص ربما كان بقربه قائلا له (نزل راسك قناص)..! هدأت من روعه وانا اسأله عن سبب اتصاله في هذا الوقت رغم اني لا اعرفه..! فقال لي بعد ان صرخ بأعلى صوته وبكى و احسست به يحترق شيئا فشيئا .. قلت له ..(كَول خويه بخدمتك ..شنو محتاج اني حاضر ..بس لا تبجي ولا تصرخ ..انت مجاهد ).. قال لي ...انت شفت واحد يثغب غير المجاهد ..شفت واحد يصرخ ويلطم غير المجاهد .. شفت واحد يبجي ويحترك غير المجاهد . . شفت بحياتك انسان ينباك دمه وعرك جبينه وحبه واحلامه وذكرياته وضحكته غير المجاهد.. شفتلك مجاهد امه ما لابسه اسود كل عمرها . شفتلك مجاهد ابوه ما ساكن المكَبرة بالعيد.. شفتلك مجاهد اولاده ما يعيدون الا بفس ملابس المدرسة .. شفتلك مجاهد ما تارك دراسته وجاي هنا .. شفتلك مجاهد ما دفع دمه ثمن لمسؤول حرامي يطلع بفلوس العراق ويطلقون سراحه لعدم كفاية الادلة . ..!! قلت له وانا اكاد اصرخ مثله (بس انت دمك مو سبيل وباجر يغركَون بيه وداعتك شماطالت بيهم الايام ...).. قال لي بعد ان هدأت انفاسه ... تقبلها طاردين ابني من المدرسة لان ما لابس زي موحد وامه رايحه تريد ترجعه والمديرة ما قابله .. كايلتلها لو ابوه شهيد كان عفناه بس خوما ابوه عدل وما يلبس زي موحد ... امه كايله للمديرة ..بس يستلم ابوه راتب انبدل ملابسه هسه ما عدنه ..!!!! قلت له وانا اتحسر ..خويه ان شالله تستلم راتب وتجي وتشتريله واني بخدمتك... فقال لي ..خويه اني بالاساس ما عندي راتب كفيلك الحمزة ابو احزامين ومقشمر المرة اكلها عندي راتب ومن انزل اشتغل عمالة كم يوم لحد ما التحق ..!! والمشكلة زوجتي لا ترضى تاخذ من اهلها ولا تقبل من احد وتكول من ترجع نشتري ما نريد منية احد وانت مجاهد وباجر يكولون ابن المجاهد يجدي هدوم من هذا وذاك .. اريده يفخر بيك بدون منية احد ..!! فقلت له ..حبيبي تؤمر شنو اللي تريده حاضر .. فقال لي ..ادع لي بالشهادة وحسن العاقبة فقط كنت ضايج وحبيت اكلك اللي بكلبي واعذرني.. كان صوت المؤذن ينشد حي على خير العمل.. حي على خير العمل ... وكان صوتي يردد...انتم يارجالنا خير مثل وخير عمل ..    
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