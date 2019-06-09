أبو عبيس وحل أزمة حزام بغداد((بالجلفي ))

باقر الجبوري



في جلسة لطيفة في احد مظايف اهلنا الطيبين وفي منطقة نائية من مناطق بغداد الاطراف او مايسمى ((حزام بغداد )) تناقش الاخوة الاعزاء الجالسين في ديوان شيخ العشيرة عن الوضع الامني الخطير وتداعيات ما يسمى حزام بغداد كونه الحاظنة الولود والمفقس الكبير لداعش والخطر المحدق بهم كونهم يسكنون بشكل مبعثر وغير متصل بين تلك المناطق

وفي تلك الجلسة تنازع جميع المدعوين من ضباط وامنين وسياسين ومتحزبين وشيوخ بارائهم وكل يدلوا بدلوه

البعض منهم تكلم عن خطط خمسية وعشرية لحل المشكلة

والبعض الاخر اخذ يندد بالخروقات لكنه يعود لينسبها الى مجاميع نزلت من كوكب زحل

البعض الاخر وليبعد النار عن اطراف ردائه لم يخرج من فمه سوى جملة ( بس كون الله يخلصنا من ايران چان ارتاحينا )

والبعص الاخر عاب اداء القوات الامنية دون ايجاد البديل ولم يستطع ان يعيب ولو بكلمة عدم تعاون المجتمع بالابلاغ عن تحركات الارهاب

حتى زاد الكلام عن حده وانقلب ضده فاحبط الجميع ولم يستطيعوا في نهاية اجتماعهم من الوصول الى نتيجة

ولوهلة انتبه الشيخ صاحب الديوان لاحد معارفه من الجالسين في المجلس وهو الحاج ( ابو عبيس ) فكان يسبح بمسبحته وعيناه الى السماء راسما على شفتيه ابتسامة عجيبة تنم عن الاستغراب لما يتنازع عليه الجالسون وعن عدم وصولهم الى نتيجة

فقال له الشيخ

الله بالخير ابو عبيس... فرد عليه الاخير . الله بالخير

ثم قال له .. خيرك ابو عبيس شو ماعجبك الحچي

فقال .. لا والله شيخ حچيك على راسي بس احب اسمع منكم

فقال الشيخ . واحنة نحب نسمع رأيك يا ابو عبيس

سولف عندك حل للمشكلة احنة كلنة بتنور واحد وإذا عندك حل كوله وخلصنا

فقال ابو عبيس ( والله يا شيخ عندي واترخص منك للكلام )

فقال (( والله ياجماعة انتو مسويها مشكلة وخايفين منها وكل يوم دولتنا وحكومتنا تطلع بالاعلام وتصيح راح نهجم وراح نهدم ونكتل ونذبح وراح نسوي حملة امنية وراح نطارد الارهاب بس بعديش ورة ما توكع الفاس بالراس وتروح الزلم بالرجلين والحل بسيط كلش كلش ))

واكمل ابو عبيس كلامه ...

(( يمكن للدولة ان تتخلص من هذا الخطر ببناء مجمعات سكنية او توزيع اراضي سكنية في مفاصل تلك المناطق المهمة لسد الثغرات التي يتغلغل فيها الدواعش وتكون تلك المجمعات السكنية للعوائل التي تسكن مجمعات الحواسم في وسط بغداد والعمل على تعين ابناء تلك العوائل في افواج طواري لتلك المناطق وافتتاح مراكز للشرطة من ابنائها وتوفير كامل الخدمات والبنى التحتية لهم لظمان الاستقرار لهم فيها ))

ها شيخ ... سهلة لو مو سهلة

وهذا يعني ان الدولة ستصرف بعض المليارات على هذه المناطق وتكون متفظلة على اهلها بأيجاد المسكن والعمل والخدمات ويكون كذلك المواطن ملزم امام الدولة بحماية تلك المناطق احسن ماتصرف مليارات عالمداهمات والسيطرات والعمليات (( الي بدون قبض ))

شتگول يا شيخ بهالسالفة

والنتيجة الدولة راح تسفاد والناس هم تستفاد

اولا .. التخلص من خطر حزام بغداد بتفكيك تلك المناطق وقطع مفاصلها ومحاصرتها بدل ان تكون هي من يحاصر بغداد

ثانيا ... التخلص من الحواسم والبناء العشوائي داخل بغداد

ثالثا ... القضاء على جزء من البطالة بتعين ابناء مناطق الحواسم واللذين اكثرهم من ابناء الحشد الشعبي في الاجهزة الامنية والخدمية لتلك المناطق الجديدة

رابعا ... محاصرة حزام بغداد المعادي بحزام موالي للحكومة

ومن لحم ثورة وطعمة

بس شيخنا السالفة مو بيدكم ولا بيد الحكومة

كلنا نعرف اكو ناس فاسدة حتة بحكومتنا سنة وشيعة وعايشين عالارهاب

الارهابي يفجر شارع ... حتى هو يبني ويبوگ

الارهابي يفجر جسر ... حتى يعمرة بربع المقاولة

الارهابي يخطف ويذبح ... حتى هوه يحچي باسم الطائفية ويصعد للبرلمان

خاتمة الحديث

تحياتنا لابو عباس ودعوتنا للجميع بالامن والامان

هذا هو حل مشكلة حزام بغداد المخيف إذا كانت حكومتنا تنوي بحق ان تحلها

ويبقى السؤال ... اذا كان هذا تفكير العبد القاصر ابو عبيس فكيف يكون تفكير القيادات الامنية والسياسية التي تحسب نفسها من العقول النيرة في البلد