المقالات

عالم ومرجع وثائر وحاكم وقائد والحال واحد


عبد الحسين الظالمي

 

من يريد ان يعرف دور واهمية شخصية الامام الخميني عليه ان يدرس الظرف الزمني لنهضة الامام الخميني وحالة الناس وخصوصا ابناء المذهب الشيعي في اواخر القرن العشرين بدءا من عام (٧٠)الى عام (٧٩ )وما بعدها حتى عام( ٨٨ )سنةوفاته رضوان الله عليه تلك الفترة التي كان البعث يتحكم بالعراق ويقوده الى طريق التجرد من الدين والتحرر الصوري واشاعة الرذيلة حتى اصبح الشباب في ذلك الوقت من لم يشرب المحرمات ولم يسمع الاغان متخلفا ومن يصلي او يصوم او يزور امام رجعي ومتخلف او على اقل تقدير متعجرف منزوي .

هناك من لا يفرق بين صنفه في الجيش ومذهبه الديني اما العلماء والمراجع فكانوا محاصرين ومقيدين الى حد انهم اتهموا ان مسووليتهم الفتوى بالطهارات فقط ومن يخرج منهم خارج هذه الحدود حكمه الموت او السجن او الابعاد في نفس الوقت الذي كان المجتمع العراقي يتعرض الى هجمة فكرية شرقية هذا في العراق الذي يعد القطب الثاني للشيعة اما في ايران فالوضع لا يتخلف بالشكل العام فهناك ملك يرى ايران مملكة تابعه له ولعائلتة والكل في خدمته امريكي التوجه وشرطي موكل على حماية مصالح امريكا في الخليج فيما تسود المجتمع الايراني ثقافتين الامريكية والثقافه الفرنسية وطابع اسلامي منحصر في الحوزة العمليه في قم ومشهد تميز المجتمع الايراني بالطبيقية والفوارق الواضح جدا بين الاغنياء والفقراء في الوقت الذي كان فيه الطابع الديني محاصر والحريات في هذا المجال محددة ومحاصرة ومن يتعدى هذا الحصار يبعد عن ايران كما حصل مع الامام الخميني والذي ابعد للعراق  انذك مع ابنه الشهيد مصطفى الذي اغتالته السافاك في العراق في تلك الاجواء المغلقه جدا

ألامام نشاطه السياسي الديني من النجف الاشرف ومع التقارب الايراني مع النظام البعثي انذاك وتوقيع اتفاق ٧٥ والذي كان من شروطه ابعاد الامام الخميني او تسليمه وقد نفذت الحكومة العراقية الشرط وطلبت من الامام المغادرة فختار الكويت ولكنها لم تسمح له فاختار تركيا ثم فرنسا ليستقر هناك ويقود ثورةمن قلب اوربا ضد الشاه حليف امريكا واوربا ولكن حنكة الامام واسلوبه في نشر الثورة من خلال اسلوب هادىء جدا وهو ما يسمى بثورة (الكاسيت ) الشريط التسجيلي المستخدم انذاك ويوزع بشكل واسع بين الشباب في ايران في تلك الظروف ولاجواء صنع الامام الثورة واقام دولة تعد الدولة الوحيدة في المعمورة تتخذ من منهج اهل البيت نظام حكم لتشكل ابرز حدث في القرن العشرين فيما كان

الامام الشخصية البارز والتي لم تتغير عن اوضاعها بعد الحكم وبقت مثلما هي قبل الحكم حتى الوفاة في عام( ٨٨ )قاد ثوره وحكم دوله تعد من الدول ذات الفصول الاربعه من بيت مستاجر شبيه جدا بما يعيش فيه الامام السيستاني الان وسبحانه من قال (انما يخشى الله من عباده العلماء ) .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السيد الخميني والثورة الإيرانية بعد 40 عام
ويسألونك عن تفاوت رواتب موظفي العراق
عظماء غيروا مسار التاريخ
عالم ومرجع وثائر وحاكم وقائد والحال واحد
ردا على نشيدهم الوطني ..أطبعوا عبارة الموت لإسرائيل
رهان ترامب الحرب الشيعية - الشيعية
تراث اجتماعي ترك اثرا على سعادة الناس
لماذا يتقلص عدد الصالحين في العمل السياسي؟!
حافظ على ترسيخ عقيدة المهدي المنتظر
لا مبارك العيد على .. الفاسدين
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.92
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك