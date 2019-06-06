المقالات

تراث اجتماعي ترك اثرا على سعادة الناس


عبد الحسين الظالمي

 

يتميز الشعب العراقي بميزات تراثية اجتماعية يكاد يكون منفرد فيها شكلت طابعا يصبغ الحياة اليومية للمجتمع ويشكل دافعا مهما في استمرار الحياة وخصوصا ايام شهر رمضان المبارك وايام عيد الفطر ومن هذا التراث الجميل هو تبادل الاطعمة قبل الفطور بين الجيران وارسال الاطباق الى الجوامع او الحسينيات القريبه من المنزل حتى اصبح هذا السلوك جزءمن واجبات بعض العوائل ولا شخاص .

ليس غريبا ان ترى اصحاب الاطباق  في الاحياء يطرقون الابواب على الجيران ليعطوهم ما تمكنوا من اعداده في ذلك اليوم  حتى تصل بعض الايام الى اكثر من طبق يصل العائلة من الجيران بل اصبح البعض ينتظر متى تطرق الباب ورغم بساطة هذه العملية ولكن اثارها الاجتماعيه كبيره جدا بل سببا مباشرا

في تقوية الاواصر الاجتماعية بين العوائل وهي عمل ينمي روح العطاء والمشاركة عند الناس بعضهم مع البعض الاخر ولذلك نرى التاكيد الكبير من رسول الانسانيه الرسول الاعظم محمد صل الله عليه وسلم على قضية افطار الصائم حتى ولو بقطعة تمر واحده لما لهذه العمليه من اثر جميل يتركه في نفس الانسان مما يجعلها اكثر قربا من الاخر .

وكذلك حالة التزاور في ايام العيد بدءا من صلاة العيد التي تجمع ابناء المنطقة الواحده والتي تجعلهم قطعة واحدة يتبادلون التهاني بعضهم لبعض متذكرين موتاهم والمرضى والغائبين منهم ثم يبدء الناس في التزاور بدءا من زيارت الابناء للاباء ولا مهات والاخوان ثم السادة من بني هاشم او اكابر المنطقة ثم تتوسع العملية الى من هم ابعد وهذه حالة مهمة جدا في عمليه ادامة حالة الترابط واشاعة المحبه وانهاء حالة الخلافات التي قد تحدث نتيجة زحمة الحياة ومشاكلها لذلك اصبح العيد فرصة لانهاء الخلافات بين الناس وهذه العمليه بحد ذاتها تشكل اساس في قوة ومتانة المحتمع والسوال الذي يطرح نفسه هل يشكل التطور التكنلوجي بدايه للقضاء على هذه الظواهر ويصبح العيد مجرد رسالة اس ام اس‏ وخدمة الايصال بدل الاطباق ذلك السوال الذي لابد لنا من ان نجيب عليه

ان العلة من كل ذلك هي تنمية العلاقات الاجتماعية بين الناس وهي اهم شىء علينا ان نحافظ عليه ولو سألت اي فرد هاجر من العراق الى بلاد اخرى مالذي تفقده ويحز في نفسك في شهر رمضان وايام العيد ؟وبدون تردد لذكر لك انه يفقد هذه الاعمال والعادات التراثية الجميلة ويحن اليها بشكل غريب والى مشاهدة لعب اطفال الجيران في الشارع فهل نحافظ

على تلك الكنوز ؟ام ان موجبات التطور تتطلب منا ان نغادر ها كما غادر البعض الزيارات وكتفى بالحد الادنى وهو رسالة اس ام اس والتي بدورها قربت البعيد وابعدت القريب !!!

كل عام وانتم الى الله اقرب ...

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السيد الخميني والثورة الإيرانية بعد 40 عام
ويسألونك عن تفاوت رواتب موظفي العراق
عظماء غيروا مسار التاريخ
عالم ومرجع وثائر وحاكم وقائد والحال واحد
ردا على نشيدهم الوطني ..أطبعوا عبارة الموت لإسرائيل
رهان ترامب الحرب الشيعية - الشيعية
تراث اجتماعي ترك اثرا على سعادة الناس
لماذا يتقلص عدد الصالحين في العمل السياسي؟!
حافظ على ترسيخ عقيدة المهدي المنتظر
لا مبارك العيد على .. الفاسدين
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.92
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك