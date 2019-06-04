ثلاثة قمم في قمقم واحد والسبب يمني (( حافي ))

..فلولا طائراته المسيرة عن بعد

لما اجتمع قرود قمة القمامة

ومسوخ قمة مجلس التعاون الخليجي

وثعابين قمة الدول المتأسلمة

ثلاثة قمم في قمقم واحد في اسبوع واحد لتعزي حاخام السعودية بانبوب نفطه المحترق

في حين كان الجميع يصمون آذانهم عن صراخ مئات الالاف من اطفال اليمن وهم يموتون جوعا بسبب حصار وصواريخ الناتو العربي المتصهين

ودون ان تعقد لهم قمة واحدة

مقمقموا القمامة كانوا أخس من ان يقولوا الحقيقة المضحكة

ان هذا (( الحافي )) قد انکس عقالهم ورجولتهم (( المشتبه بثبوتها )) واطاح بجبروتهم وغرورهم الذي كانوا يتشدقون به في الاعلام وكل ذلك أطاح به اليمني المغوار بطائرة مسيرة لايزيد سعرها عن 300 دولار تم تصنيعها وتطويرها في اليمن

ولا نعلم أكان في مغارة وسط جبل

او في بستان او منزل من الطين

أم في مصنع تحت الارض

حتى عجزت كل اقمار امريكا عن ايجاده

او طائرات الناتوا العربي او الصهيوني عن اصطياده

فانتهى الامر بعجز الباتريوت الامريكي عن أيقاف تلك الطائرات بعد ان طارت وحلقت لاكثر من الف كيلو متر بوضع مكشوف فاين كانت كل تلك الرادارات الامريكية وأين كان السلاح الامريكي الذي زادت قيمته عن 500 مليار دولار في صفقة واحدة

هذا (( الحافي )) لم يحرق نفطهم وسفنهم

فقط ولم يكتفي بمطاراتهم ثم محطاتهم الكهربائية

الحقيقة انه أحرق كل ذلك الغرور والعنجهية التي كان السعودي القرد يتبجح بها

كما احرق من قبلها كل دباباتهم وعجلاتهم بجداحة صينية تباع في شوارع بغداد (( أثنين بربع )) أو (( عشرة بالف ))

حتى جاء بيان القمم الختامي

الحوثي عميل لايران

الحوثي دربته أيران

الحوثي يقاتل بسلاح أيران

والمحصلة القرار (( يجب ان نقاتل ايران ))

الحقيقة انني اجبرت نفسي على التوقف الان فمن لايتصور انتصاركم على عميل ايران الذي دربته ايران ويقاتلكم اليوم بسلاح ايران فكيف له أن يتصور ان تقاتلوا ايران نفسها أو أن تنتصروا عليها

اعتقد ان السعودية نفسها لم تستطع تصور ذلك الى الان ولهذا نراها تدفع الملايين لاصدار افلام كارتونية عسى ان تبيض وجوههم وتحافظ لهم لى ما تبقى من كرامة امام شعوبهم (( إن كان لهم من كرامة ))

تلك القصص تروي لهم بطولات مجموعة النمور لتخلق تصورا خيالياً عن أسقاط الجيش السعودي لايران ووصوله الى طهران دون ان تطلق رصاصة واحدة ضد قواتها المحررة

ألم نقل لكم سابقا ...

حذاري تبعات شرب بول البعير



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