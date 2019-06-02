المقالات

أمريكا وخيارتها المعهودة


ماهر ضياء محيي الدين

 

رغم إن كل المؤشرات الحالية تؤكد على إن هناك هدوء نسبيا في المواقف والتصريحات الرسمية بين الجانبين الأمريكي والإيراني ، إلا انه خيار الحرب والمواجهة مازال قائم أو الهدوء الذي يسبق العاصفة . 

أمريكا سيدة العالم بلا منازع أو منافس من حيث القوة والنفوذ منذ الحرب العالمية الثانية ، وصاحبة إمكانيات ضخمة وهائلة في مختلف الجوانب ، وشعارها المعروف من الجميع الغاية تبرر الوسيلة (بيت القصيد) من اجل تحقيق الغاية أو الهدف المطلوب،وهي تطلب الحوار والتفاوض مع إيران، وتحشد قواتها وحلفائها ،وإيران ترفض هذا الأمر جملة وتفصيلا إلا في حالة قامت أمريكا برفع العقوبات الاقتصادية عليها كشرط لبدء الحوار . 
وسط هذه الأجواء المشحونة ، والكل يترقب حلا من طرف ثالث يتدخل بين الطرفين ينهي هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة ، وبدون الحاجة إلى اللجوء إلى خيار الحرب ،لكن هذا الأمر في الوقت الحالي لا يبدو متاحة، لتكن الكرة في ملعب الطرفين المتخاصمين إما يتنازل إي طرف عن بعض شروطه للأخر نتيجة الضغط أو حسابات أخرى ، وتبدأ مرحلة الحوار أو ستكون هناك خيارات معهودة لأمريكا تجبر الأخر على الجلوس على طاولة التفاوض ، والقبول بشروطه على الحد الممكن .
لو رجعنا إلى الوراء قليلا ونأخذ تجارب أمريكية في كيفية مواجهته وتدمير خصومها لإرغامهم على التنازل وقبول بشروطها،والشواهد كثيرة على ذلك ، ولعل التجربة اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية خير دليل في كيفية إخضاعها ، بسبب رفض تنفيذ إعلان مؤتمر بوتسدام ، لان رئيس الوزراء الياباني سوزوكي رفض هذا التقرير وتجاهل المهلة التي حدَّدها إعلان بوتسدام.،وكان نصه أن تستسلم اليابان استسلاما كاملا بدون أي شروط ، ليكون الخيار في القصف الذرّي الذي شنته أمريكا على هيروشيما وناجازاكي،وهي حالة تشبه لحد كبير موقف إيران اليوم الرافض للحوار .
قد يكون خيار أمريكا اللجوء للسلاح النووي ليس بالحسبان الكثيرين لعدة حسابات منطقية وواقعية،ففي حقيقية الأمر أمريكا لن تتراجع عن تنفيذ مخططاتها ومشاريعها في المنطقة مهما كان الثمن خدمة لمصالحها ومصالح الكثير من الدول الأخرى الإقليمية ومنها إسرائيل،وضرب إيران وإضعافها من الأمور التي يجب القيام بها رغم أنها خطوة صعبة للغاية، وقد تكون الضرب محدود نوع ما ليس كما فعلت مع اليابان ،لان الأخيرة واقفة حائلا قوي إمام مشاريعها في المنطقة، وقد تلجا إلى طرق أو أساليب معهودة أخرى وغير معهودة في دمار إيران،ودخولها إلى العراق، وسقوط بغداد خلال أيام معدودة كان مفاجئة غير متوقعة للجميع رغم اختلاف الكلي بين الحالتين ، لكن لأمريكا حسابات وخطط جعلتها في هذه المكانة ، وبنفس الخطط التي دمرت دول عظمى ( الاتحاد السوفيتي ) خلال كانت واقفة بوجهة في المراحل السابقة . 
كل الخيارات والبدائل ما زالت مطروح ومتاحة للجميع ، إلا انه دوام الوضع الحالي بهذا الوتيرة بين التهديد والضغط والتهديد لن يستمر طويلا .

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أمريكا وخيارتها المعهودة
مرهم صالح لجروح عقيمة الشفاء !!
عبيد أمريكا وخدام "إسرائيل" ..
الساسة الأميين وإنفصال الكورد..!
كي لا نكون كصف أعمدة الكهرباء..!
الروادع الأخلاقية أساس بناء المجتمع
برهم يرهم..!
الوداع ... ياشهر رمضان
الى من نوجه الاتهام ؟!
بيان برهم عالجرح يرهم..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.23
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك