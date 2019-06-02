برهم يرهم..!

باقر الجبوري

يا سلة القمامة لانتشرف بقمة قمامتكم، حينما يدعي البعض أنهم من صنف الرجال، يقوم المارد العراقي ، ليذكرهم انهم أقل من أن يوصفوا حتى بأشباه الرجال.

الرئيس برهم صالح ؛ (( الكردي - الانفصالي - الليبرالي )..صالح فهم وعَقِلَ ما عجزت عن فهمه والبوح به كل عقول أدعياء التشيع من جماعة (( النأي )) عن الدخول في المحاور

فقال مذكرا الجميع بالنار التي ستحرق الجميع إذا أستهدفت إيران فذكرهم برسالة محور المقاومة! (( ليس من مصلحة الجميع ضرب ايران )).

صالح الوحيد الذى ذكر جميع المتغابين والمتباكين كذبا على فلسطين من أدعياء القومية والعروبة أو حتى المتأسلمين بانها قضية الامة ـ قائلا لهم (( فلسطين قضية الامة )).

صالح الوحيد الذي وقف بوجهة كل القوادين من أشباه الرجال الذين باعوا القدس ظمن صفقة القرن المشؤومة؛ قائلا لهم (( فلسطين عاصمتها القدس )).

أعتقد ان كل ما يعاب عليه الرئيس صالح انه كان (( الرجل )) الوحيد الذي دخل الى قمة (( حضيرة )) أبقار أسرائيلية تملائها العاهرات مع انه لم يدنس ثوبه بعهر الوثيقة الزنيمة التي أعدت حتى قبل أن تنعقد القمة

وياله من عار .. قمة عربية ومؤتمر أسلامي وغيره من القمم ونباح وعواء وكل ذلك بسبب ضرب أنبوب نفط سعودي واحد أو قصف مجموعة من السفن في الامارات في الوقت الذي يغضون فيه أبصارهم عن موت الالاف من الابرياء اليمنين وهم يقضوا نحبهم مدفونين تحت ركام منازلهم بفعل قصف صواريخ طائرات الناتوا العربي (( الاسرائيلي )) بحجة أعادة الشرعية لقرد هارب!

صالح كان قوميا أكثر من العرب؛ صالح كان مسلما اكثر من المتأسلمين؛ صالح كان متعقلا أكثر من كل المتغابين!

ولصالح كانت كلمة الفصل التي قصمت ظهر القمة (( سلة القمامة )) العربية؛ نعم ... فلا مكان للعراقي مع من يجلسون في سلات القمام ولاتعبئ بكلامهم عنك سيدي الرئيس فقد شرفوك إذ نعتوك (( بالشيعي )) فذلك مقام لايصل اليه إلا كل حظ عظيم.

شكرا لهذا الموقف سيدي الرئيس..

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