قصة الإرهاب الشيعي..!

علي عبد سلمان

صنفت مملكة آل سعود وتوابعها في الخليج حزب الله في لبنان، ومعظم التشكيلات الجهادية الشيعية، التي تقارع الإرهاب على أنها منظمات إرهابية، وتبعها في ذلك الغرب وأمريكا، وحسنا فعلوا، فهي بالحقيقة تشكيلاات إرهابية بالنص القرآني، الآية السادسة عشرة من سورة الأنفال قوله تعالى: { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون}.

نعم ..!.."ترهبون"..!

لكن ماذا عن التنظيمات الإرهابية السنية، التي أحصينا منها 66 تنظيما إرهابيا معلنا، فضلا عن مئات التنظيمات الأرهابية، التي تعمل تحت أغطية الدعوة والأرشاد والعمل الأغاثي؟!

تبدأ القائمة الإرهابية السُنية بالأسماء الكبيرة: تنظيم (القاعدة) أيمن الظواهري، وتكر المسبحة:(داعش) أبو بكر البغدادي، (جبهة النصرة) أبو محمد الجولاني، (الهجرة و التكفير) ،(انصار الشريعة)، (الأخوان المسلمين)، (طالبان) مؤسسها الملا محمد عمر، (أنصار السنة)، (الجبهة السلفية الجزائرية) (اتحاد علماء المسلمين) في قطر.

في فلسطين أسماء كبيرة أيضا؛ (حماس)، (الجهاد الاسلامي)، (بيت المقدس).

عندك هنا في العراق: (الحركة النقشبندية)، (جماعة أنصار الإسلام العراقية)، (هيئة علماء المسلمين ـ حارث الضاري)، (الجيش الإسلامي)، (مجلس شورى المجاهدين).

في الفليبين (جماعة أبو سياف)، وفي ايران (جبهة بلوشستان).

على حواف مملكة الشرالسعودية: (قاعدة اليمن والجزيرة)، (جيش عدن أبين)، (جماعة المقاتلين المغاربة)، (حركة الغرباء)، (الإخوان المسلمين الإماراتية)، (دعوة الإصلاح)، (جمعية الإصلاح)، (خلايا الجهاد الإماراتي)، وفي اليمن (حزب الإصلاح).

في الصومال ومالي ونيجيريا: (حركة الشباب الصومالية)، (حركة التوحيد والجهاد في شرق الصومال)، (حركة الشباب المجاهدين) مختار علي الزبير، (كتيبة المرابطون)، (حركة انصار الدين)، (بوكو حرام) أبو بكر الشكوي.

في سوريا ولبنان: (الجيش الحر)، (كتيبة أبو ذر الغفاري)، (كتيبة التوحيد والإيمان)، (كتيبة الخضراء)، (سرية أبوبكر الصديق)، (لواء التوحيد)، (سرية طلحة بن عبيدالله) (فتح الإسلام)، (سرية الصارم البتار)، (كتيبة أبو عمر)، (كتيبة أحرار شمر)، (كتيبة سفيان الثوري)، (كتيبة القعقاع)، (كتيبة عباد الرحمن)، (كتيبة عمر بن الخطاب)، (حركة أحرار الشام)، (كتيبة الحق)، (كتيبة عبدالله بن مبارك).

في الهند وباكستان (شبكة حقاني الباكستانية)، (جيش محمد)، (جماعة لشكر طيبة)، (المجاهدين الهنود في الهند/كشمير)

في مصر: (جماعة أجناد مصر)، (مجلس شورى المجاهدين)، (أكناف بيت المقدس)، (التوحيد والجهاد)، (الجهاد المصري).

في روسيا وما جاورها: (إمارة القوقاز الإسلامية) (الجهاديين الشيشانيين)، (الحركة الإسلامية الأوزبكية)، (حركة شرق تركستان) لمؤسسها حسن محسن.

جميع هذه التنظيمات وبلا أستثناء، تتلقى دعما رسميا من مملكة الشر السعودية، ولذلك من البديهي، ان تصنف التنظيمات الشيعية على أنها منظمات أرهابية!