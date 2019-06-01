المقالات

يوم القدس وقمم 3 in 1..!


طيب العراقي

 

إنها لمفارقة تستدعي التأمل؛ أن الحكام في قمم مكة الثلاثة يتأمرون؛ فيما تعج بالشعوب شوارع البلدان، وهم يعاهدون أن القدس ستبقى قدسنا..!

في السنوات الأولى لإطلاق الامام الخميني (رض)، دعوته ليوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان، والتي ترسخت في وجدان الإمة، حتى تحولت الى ما يكاد يكون "شعيرة" من شعائرها، إستخف كثيرون بهذه الدعوة، خصوصا حكام العرب والمسلمين، الذين ينتمون الى منهج عقائدي؛ مخالف للمنهج الذ يعتنقه وبشر به الإمام الخميني.

المفارقة الثانية التي تستدعي التأمل أيضا، أن هؤلاء الحكام الذين يعتاشون على شعارات الأمة العربية الواحدة، ذات الرسالة الخالدة، ويتعشقون أناشيد "بلاد العرب أوطاني من الشام لتطواني"، وحفظونا صغارا شعار "فلسطين عربية فلتسقط الصهيونية"؛ لكن شعاراتيتهم لم تفعل شيئال فلسطين قط، بل هي التي أضاعتها؛ لأنهم هم أنفسهم الذين عملوا بنشاط مميز، على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين، وهم أنفسهم الذين يسعون راكعين نحو ما يسمى بصفقة القرن، التي تريد إمحاء أسم فلسطين من خارطة الوجود.

تؤكد وقائع التاريخ، ان الحق عندما يترسخ في اذهان الناس ويزداد المطالبون به؛ لن يضيع مهما طال الزمان، وهذا ما فعله إطلاق يوم القدس العالمي، فمع أن "اسرائيل" منذ إنتصارها في حرب حزيرن 1967، وإحتلالها كامل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والجولان السوري وأجزاء من لبنان، في ذلك العام تحولت الى دولة قوية، وبسطت الصهيونية نفوذها على الرأي العام العالمي، وبنت علاقات وتفاهمات مع أغلب الحكام العرب والمسلمين، إلا أنها لم تنجح في محو أسم فلسطين من ذاكرة الأمة، التي بقيت تنظر الى"إسرائيل" عدوا رقم واحد.

بفضل "يوم القدس العالمي" والنشاطات الموازية له، وما أفرزه من مواقف على الساحات العربية والإسلامية والدولية، ونجاحه في تشكيل محور المقاومة، تم إيقاف التقهقر في واقع الأمة، التي أنتلقت من السلبية والقنوط، الى التحفز نحو الحقوق، وبالمقابل أزدادت عزلة الكيان الإسرائيلي الغاصب، وكثرت إداناته على الصعيد العالمي، ونشهد بوضوح تهاوي مبررات وجوده حتى عند رعاته، وعند الراي العام العالمي.

لقد أسس يوم القدس العالمي؛ لسلسلة أنتصارات تؤسس لنهاية، وجود الكيان الصهيوني الغاصب، الذي أصبح أقرب الى مرأى العين، فقد نهضت الحركة الفلسطينية المسلحة بفصائلها المعروفة، وما الانتفاضة الاولى 1987 والثانية 2000، وحرب تحرير لبنان 2000 والهزيمة الاسرائيلية امام "المقاومة اللبنانية" في تموز 2006، وفي حربي غزة (2012-2014) امام "المقاومة الفلسطينية"..والمسيرات الحالية للعودة والدفاع عن القدس، إلا تغييرات اساسية ليست في صالح "اسرائيل" في ميزان القوى.

صحيح أن الكيان الصهيوني حقق مكاسب لا يستهان بها، في علاقاته العربية عموما والخليجية خصوصا، وجرى نقل السفارة الامريكية للقدس، وأعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بالجولان السوري المحتل كأرض "إسرائيلية، كما أن العمل يجري على قدم وساق، على انهاء معادلة الدولتين والسلطة الفلسطينية، وقبول الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية، إلا أن ميزان القوى الذي تشكل عقب بناء "عقيدة" يوم القدس العالمي، ليس في صالح إسرائيل؛ ورعاتها وذيولهم الحكام العرب، وهم اليوم في خانق ضيق؛ لا يستطيعون التخلص من حبل إنشوطته أبدا، فقدرات محور المقاومة في إتساعه وتطور، وما كان ممكنا لإسرائيل تحقيقه بالهجوم عام 1967، بات حلما من أحلام الماضي، فالقوة العسكرية الإيرانية التي كانت الى جانب إسرائيل آنذاك، هي اليوم متعاضمة ورهيبة؛ ولكنها في الصف المقابل لإسرائيل تماما.

الحقيقة أن إسرائيل ورهطها؛ ومعها عرب الشعارات، يخسرون كل يوم، لأن زمام قيادة المعركة خرج من أيديه، وأستقر الى الأبد بيد الشعوب وأبنائها رجال محور المقاومة، وسدهم المنيع الجمهورية الإسلامية في إيران.

بعضهم يرى أن موعد زوال إسرائيل، والذي حدده الإمام الخامنائي بالعام 2025 ليس واقعيا، لكن من يستطيع سبر أغوار المعاني التي أسستها دعوة "يوم القدس العالمي" سيجده أكثر من واقعي.

حزمة قمم مكة الثلاث، والتي جرت برعاية أمريكية وخنوع سعودي مشين، لن تستطيع إيقاف عداد أيام زوال إسرائيل، الذي يرونه بعيدا ونراه قريبا!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قصة الإرهاب الشيعي..!
الإمام الخميني والتأسيس للحكم العالمي..!
يوم القدس وقمم 3 in 1..!
العراق ...شامخا رغم انوف الحاقدين 
ماذا نقول قبل قرع الطبول
يوم القدس و صفقة القرن!!
أنهم مسك الختام وتيجان الرؤوس !!!
القدس مابين الاحرار والاشرار
يوم القدس ورمزية المستضعفين
القدس في الذاكرة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.23
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك