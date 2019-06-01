أنهم مسك الختام وتيجان الرؤوس !!!

زيد الحسن



رئيس الامارات يأمر بصرف راتب شهر كامل لكافة موظفي الحكومة (ومتقاعديها ) من مدنيين وعسكريين ولكافة المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي بمناسبة عيد الفطر المبارك ، هذا الخبر ليس بجديد ولا للمرة الاولى ، ولم يعقبه تصفيق وتهليل وليس بدعاية انتخابية ، بل هو إجراء اعتادت عليه البلاد وتقريبا جميع البلدان التي تعرف قيمة الانسان في العالم .

هيئة التقاعد ( الوطنية ) سمعت مقترحاً يطالب بدفع رواتب المتقاعدين شهرياً بدل الدفع كل شهرين ، فرحت بهذا المقترح واجتمع حيتان الفساد على طاولة مستديرة ، وراحوا يعدون العدة لتنفيذ هذا المقترح ، ولم تمضي سوى ايام قلائل حتى اعلنت انها ستنفذ المقترح وبسرعة الصاروخ ، وبالفعل اعلنت انها ستباشر بالدفع الشهري ، وأنها لرغبة المتقاعد ليست بغافلة ، لكن حقيقة الامر غير هذا تماماً فلقد استثمرت هذا المقترح الاستثمار كله ، وشرعت لسرقة في وضح النهار وتحت غطاء قانوني محكم وقامت بسرقة راتب شهر كامل من المتقاعدين المدنيين والعسكريين ، وباركت هذه السرقة في ايام رمضان وفي استقبال عيده الاغر .

مناقشة الحيلة القانونية عقيم امرها ، فلديها من الابواق الكثير الكثير ممن يلبسون الحق بالباطل ويزينوه وهم في هرم السلطة والقرار ، اما الدليل القاطع الذي لا يقبل الشك فهو سرعة استجابة الهيئة لهذا المقترح ، فيما انها منعت صرف نهاية الخدمة منذ عام ٢٠١٣ ولم توافق عليه الا عام ٢٠١٩ بعد ان جهزت ايضاً سبل السرقة والتحايل على احتساب الاستحقاق التقاعدي ، هذا من جانب واما الجانب الاخر كان الاولى بها ان تعرف ان مستحقي هذا الراتب هم خيرة رجالات البلد فهم من اوصلهم لهذه المناصب بسكوتهم عنهم ، لان هذه الشريحة لو تحركت ستدك الارض تحت اقدامهم فهي شريحة الابطال وشريحة الخبرة والتجارب الطوال في كل مجالات الحياة .

ان هيئة التقاعد اللا وطنية عاملت المتقاعدين كما تعامل خيول السباق ( الريسز ) وحاشا لله ان تكون هذه الشريحة الموقرة بهذا المقام ، فهم مفتاح كل شيء هم الاباء والاجداد ، هم من بيده مفاتيح النجاة رغم تعمد تهميشهم وعدم مشاورتهم وابعادهم الممنهج عن ادارة شؤون البلد ، والاسباب واضحة جداً لانهم لا يريدون لهذا الوطن ان يستقر ولا يريدون ان يكشف زيفهم وخيانتهم للوطن .

يا سراق العراق كفاكم لعب في اعصابنا واياكم والمساس بكرامتنا ، كفاكم غلواً في بطشكم في قوت اطفالنا ، لا نريد منكم مكرمة ولا عطايا او هبات ، فقط نريد حقوقنا كاملة غير منقوصة ، اعلموا جيداً انكم بهذه السرقة الاخيرة قد اعلنتم الحرب على انفسكم ، فلن تمر هذه السرقة مرور الكرام ابداً والسبب ان عطر مسك ختام هؤلاء الرجال سينقلب سماً رعافاً ستتجرعونه رغم انوفكم وهذا وعد من الله سبحانه ان ينصر المظلومين .