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انها القدس ياحشد الله المقدس


محمد كاظم خضير/ كاتب وباحث سياسي

 

يامن ابيتم الضيم ورفضتم الوصاية الأمريكية على العراق .. يامن تحليتم اليوم بأخلاق القرآن ومن تزينت انفسكم بالخلال اليعربية التي سمعنا عنها منذ قديم الزمن في العرب المتأصلين..

يا حشد الله المقدس هاهو اليوم العالمي للقدس قد طل برأسه ثانية من نافذتة الزمن السنوية اوتعرفون من هو القدس.. ؟!

انه من سكن بأرواحنا وخلدته ذكرياتنا وسكن وسط الحنايا ووسط المقل

انه قضية مركزية لاغنا للعروبة عنها..

انه وجع نزف ..ونزف، وصرخ بعلو الصوت ،انه طعنة في الظهر العربي الذي قد شاخت به الهموم واحدودب من القتر..

لكم يا حشد الله المقدس ان تنتشلوا من الخنجر وتداوون جراحه التي تغافلها الأعراب، هم باعوه ببخس الثمن حباً في موالاة اليهود والنصارى..

هم ارخصوه وهو مقدس هم لطخوه وهو طاهر.. هم اكثروا من الدسائس والغدر دون مراعاة لقدسيته.

فيا حشد الله المقدس في يوم القدس العالمي اخرجوا خروجكم المهيب لتعبروا عن غضبكم وعن تمسككم بالقضية الأسمى التي بات السكوت عن ظلمها لعنة تصيب بقية الشعوب العربية وبات الطواغيت يتمادون بعد سكوتكم ويتطاولون على بقية البلدان ويبثون فيها السموم والنعرات وكل اسباب الفرقة والشتات..

يامن تقاومون الظلم وتقولون في وجه الظلم ،لا في وجه الملوك الجبابرة ،لا وفي وجه السلاح الفتاك.

لتقولون لا يامن لم تركعوا لكل اساليب أمريكا القبيح ولم تنحني رقابكم ولم يمسكم الوهن انتم اصدق رجال الله ثوروا لأجل القدس.. واغضبوا لحرماته المنتهكة..

اخرجوا غداً الجمعة آخر جمعة من رمضان وارفعوا اصواتكم معبرة عن موقفكم النبيل عن هويتكم العربية عن انتمائكم عن عروبتكم الاصيلة وشمائلكم النبيلة كونوا كما عهدناكم اشاوس اسود كرماء..

اسمعوا العالم رفضكم ضد الظلم واعلنوا ولائكم للقدس واعلنوا تعاطفكم مع الشعب الفلسطيني المكلوم..

غداً شرفوا القدس بخروجكم المزلزل..

اصرخوا مجدداً لا للظلم

انه القدس انه القدس يا حشد الله

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