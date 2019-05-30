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يوم القدس العالمي ..هو نصر من الله وفتح قريب

49 2019-05-30

ليث كريم الخفاجي

 

هو صرخة حق في وجه الظلم والظالمين , جوهره الانتصار لشعب مظلوم , وعنوانه يوم القدس العالمي " , هو يوم تشحذ فيه الهمم , وتتوحد فيه العناوين , فيتناغم فيه حمله الضمائر الحيه في العالم لتكريس نهج الكفاحي , وتحقيق الخلاص لشعب فلسطين والذي لاح نوره من الجمهورية الاسلامية في ايران .

انه لمأثرة الثورية اطلق عنانها الامام الخميني قبل 40عام ليتجسد فيها المعنى الحقيقي لتضامن الاحرار في العالم من اجل قضيه حق , فلم يعد يوم القدس امنتفاض لقبله المسلمين الاولى فقط , انما اصبح رمزا يحاكي ماساه عمرها 81 عام لشعبا مسلم ارضه مغتصبه ورجاله مشردون وأطفاله معذبون , شعب سلبت حقوقه وثرواته على مرأى ومسمع العالم , ولم يجد الناصر الحقيقي لقضيته حتى لاحت بوادر خلاصه من طهران وبدعوى الامام الخميني في 1979-8-7 بعد انتصار الثوره الاسلامية .

تلك الصرخة المدوية وجدت صداها عند جميع الشعوب الحرة الرافضه للكيان الغاصب والهيمنة الامريكية , فخرج فيه هذه الدعوة من اطارها الاسلامي نحو الفضاء العالمي , بعد ان لاقت استحسان اغلب الدول التي تشاطر المسلمين المسلك الوحدوي ضد الاستكبار .

ان يوم القدس يحمل في طياته عديد المعاني والدلائل , فبالإضافة لكونه دعوى لنصرت شعب فلسطين وتحرير ارضه , هو دعوى لجميع المسلمين في العالم الى تناسي العناوين الطائفية والقومية والالتفاف حول راية الاسلام المحمدي متمسكين بالإخوة التي حرر الله عقدها بقوله عز وجل ((انما المؤمنين اخوة )) , ومن الدلائل التي يسعى يوم القدس الى تكريسها هو حتمية الانتصار للمظلوم مهما طال الزمان وتكالبت عليه الاعداء فهي حقيقة ألهية , ووعد من لا يخلف الميعاد , كما يؤكد يوم القدس ان اسرائيل باطل محط وهي كيان ارهابي دموي غاصب ليس له اي شرعيه ولن تكون , كذلك يؤكد على ان الاستجابة لهذا النداء غير مرتبط بأي مصالح دنيويه و انما عملا اخويا مجردا جوهره الاخوة ونصرت المظلوم .

يمر علينا يوم القدس العالمي في هذه الفترة الحرجة المزدحمة بالتحيات المتصاعدة بين محور الشر المستكبر ومحور المقاومه الرافض للهيمنة , فتحتم علينا تحديات حاسمه ومنعطفات خطيرة , فإما ان نكمل مسيره الصراط المستقيم نحو اتمام عهد الله عز وجل بمحاربه الظلم والاستكبار و نشر العدل واحقاق الحق ونصرت المظلوم , او نتخلف فنكون ممن خسروا الاخرة وغرقوا في ذل الدنيا

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