المقالات

إنها المواقف الخالدة .. عراقية تستقبل ولدها الشهيد بتحية عسكرية


 

 


🖋ميثم العطواني
لا يختلف اثنان على ان من يلبي نداء الجهاد وينذر روحه للدفاع عن الوطن ولن يتخلف عن ملاقاة العدو بإنها عقيدة راسخة وشجاعة فائقة وقيم عليا، وحدثنا التاريخ عن صور لبطولات مشرفة دونت في سطوره بفخر وأعتزاز وهي تروي أروع الملاحم التي خاضها الأبطال، ولم يكن الشهيد حيدر العلياوي إلا أحد أولائك الأبطال بعد أن روى بدمائه الطاهرة أرض الإمامين العسكريين عليهما السلام.
لم يكن حدث غريب أن يقدم العراق قرابين من الشهداء دفاعا عن الأرض والعرض والمقدسات، إذ قدم على امتداد التاريخ الدماء تلوى الدماء في سبيل الله سبحانه وتعالى، إلا ان ما جادت به يوم أمس والدة الشهيد العلياوي وهي تستقبل ولدها المضرج بالدماء بإداء التحية العسكرية بقلب مطمئن لقوله تعالى "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون" لم يكن هذا الموقف إلا موقف خالدات الذكر على مرور الزمن، لقد انتصبت بكل فخر وشموخ، مرفوعة الهامة، عالية الهمة، لتؤدي التحية العسكرية بثبات، نعم انها العقيدة الراسخة في فكر هذه المرأة التي ألهمها الله سبحانه وتعالى الصبر وزاد إيمانها.
لك الله يا عراق وأنت تقدم الشهداء تلوى الشهداء قرابين من أجل الدفاع عن القيم والمبادئ، لك الله أيها الشعب الصابر المحتسب المنتظر لفرج الله، لك الله أيتها المرأة الصابرة المحتسبة وأنه في عين الله.
نم أيها الشهيد قرير العين مع الشهداء والصالحين، لقد أديت الأمانة، ووفيت العهد، وجدت بنفسك والجود بالنفس أقصى غاية الجود، تحية لكل الشهداء وسلاما على أرواحهم الخالدة ودماءهم الزاكية وذكرهم العطر.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في اخر جمعة من شهر رمضان ..قضية القدس من دواليب الحكام الى ضمير الامة.
إنها المواقف الخالدة .. عراقية تستقبل ولدها الشهيد بتحية عسكرية
في ذكرى أغتصاب القدس ياأمة العرب .. متى تفيقي ؟!
دولة العتبات المقدسة
إيران والخليج الزجاج والحجارة .
القمة لشراء الذمة
أمريكا وحربُ الإبتزاز
محاسبة ام استهتار؟!
الاصلاح بين الدعوى والتطبيق
برهم صالح.. وعباءة الطالباني
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.97
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك