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مذكرات محتشد رمضانية....

26 2019-05-28

احمد لعيبي


١...رمضان هذه السنه في السواتر ليس فيه هلال وجه أمي...
٢...جمعت حصتي من التمر كي آخذها معي إلى البيت فوالدي يحب تمر الحشد كثيرا...
٣...اتصلت ابنتي رقية واخبرتني انها ناجحة وان المعلمة طالبتها بمبلغ خمسة آلاف دينار وعندما اخبرتها انني في الجبهة قالت لها(طايحه لبسطال ابوك )..
٤..جاءنا الحاج ابو مهدي المهندس وقبل رأسي رغم انه كان مليئا بالتراب وقال لي ..تراب راس الجندي طاهر مطهر...
٥...اليوم صديقي سيد جواد اشترى خروف من راعي وسواه ثواب لوالده ومن راد يذبحه خله ثوابه لشهداء الحشد وعاف ابوه كال عالراتب الجاي ...طبعا الخروف اشتراه ب٥٠ الف لان ضاربته طلقة برجله والراعي راد بس يبيعه والمشكلة السيد عنده بس ٣٥الف واحنه لمينه ال١٥الباقية...
٦...السيارة الحوثية بيها بنجر ومابيها اسبير وحاير بزماني شلون اجيب الارزاق وارجع للجنود الصيام...
٧..خابرني حسين ابو المكوى كالي لكيت بسترتك ١٠آلاف مشكوكه فكلتله الزكها واخذ فلوس الكوي وودي الباقي لأمي عمت عيني عدها دوة مال ضغط وراتبها مال اخوي الشهيد متأخر...
٨..وصلتني رسالة من سيد جابر جارنا يكلي امسح قنوات الmbc من تلفزيونكم وهو مايدري امي دثرت التلفزيون من استشهد اخوي مرتضى بسامراء قبل سنتين 
٩...اليوم هجمنا على سنجار والبعاج وكلها بعثية ورفاق وضباط مخابرات وسمعت اكو شيوخ عشاير مسوين بيها مؤتمر صحفي يردون الحشد يطلع من الموصل ..!
١٠...اجاني جندي من اهل السماوة كالي شني جاي تكتب وصيتك لو تعدد مواد الحصة التموينية لو تكتب ديونك. 
عمي ماتخلص صدك روح اقرة قرآن احسن لك لو تعال اهوسلك....
ها اخوتي ها...ها((ظل يتلفت من شاف ابن ام عصابة ))

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