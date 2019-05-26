المقالات

أخراج المظاهرات ... لتذويب حرب المولات..!


باقر الجبوري

 

أذكركم ... كي لا تنسوا ...فعندما حاصرتكم القوات الامريكية في النجف ؛ فلم يساعدكم حينها سوى ايران ..!

كانت تدعمكم بالمال والسلاح وكانت قبلها تدربكم وتجهزكم، ولغاية الساعة فما زال المأخذ الوحيد ضد ايران انها ساعدت في ذلك الوقت (( ومع وجود العذر الا اننا لن ندخل في التفاصيل ))..!

ونذكركم بما تلى تلك المعارك وأستنجادكم بالسيد السيستاني ليخرجكم من المستنقع الذي أغرقتم انفسكم فيه، لم تجدوا من مفر تلجؤا اليه بعدها إلا الهرب الى إيران ، وحتى السيد مقتدى الصدر نفسه فلم يساوره أدنى شك بأن لا دولة ستعصمه من غدر وملاحقة أمريكان حينها غير إيران..! وهذا ما حدث فعلا ، فعاش معززا مكرما بين أهلها ... بل حتى افضل من أهلها..!

ايران وفي كل ما مر عليكم وعلينا من محن ، لم تقل يوما ... سنقف على التل، ولم تقل أبعدونا عن حربكم ... نحن على الحياد ، بل كانت تجعل من صدور ابنائها جسورا ليمشي عليها العراقي بعلوا قامته وكانت تضع كل مواردها دون العراق وأهله..حتى قال فيها المنصف السني من الحق أجمل واعظم مما قال فيها الشيعي المتسوعد

وهنا اعود بذاكرتي وتحرير الفلوجة ، فلم انسى ولن ينسى الجميع كيف صرح البعض علنا انه لن يشارك في معركة تحرير الفلوجة لكون ابعاد تلك المعركة كانت سياسية ((حسب ما قاله)) !

كان يقول ان ابعاد تلك المعركة سياسية ، ولا ادري فكيف كان يرى أن ابعاد سقوط ست محافظات وتطويق بغداد وذبح الاالاف من الابرياء سياسية ام عقائدية ... ام ماذا؟!

ولا ادري فمن اعتقد ان تحرير الفلوجة بؤرة الفتنة من داعش كان سياسيا فلم يشارك في معاركها فمن كان هذا اعتقاده كيف سيرى موضوع مساعدة ايران في محنتها.

الحقيقة التي أراها ان اخراج هذه المظاهرات لن ينسي الجميع معارك المولات والمالات التي باتت الشغل الشاغل والحديث الذي لايمل منه في المقهى والشارع والعمل وفي الفيس وفي كل مكان .

وعلى العموم ... فايران لن تحتاجكم، والحرب لن تحدث، وايران ستنتصر رغم انف امريكا ورغم انوفكم، وسيبقى العار يلاحق أهله..

ختامها فمن لم يحفظ للسيد السيستاني فضله في انقاذهم من الموت في مقبرة النجف

فكيف سيحفظ لايران ضيافتها؟!

المظاهرات لن تنسينا كم انتم فاسدين..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أخراج المظاهرات ... لتذويب حرب المولات..!
لتعلموا حجم المصيبة..!
الدستور العراقي والخوف من الشريك السياسي!
حديث صريح عن المستقبل..!
روح الله: امة في رجل أو رجل قلب
قصة العداء الأمريكي لحرس الثورة الإيراني..!
يوم القدس يوم الأحرار
ما بين علي "ع" والسياسين
الأوضاع في المنطقة والتحديات  ٢..الحروب بالوكالة
هل يستطيع العراق ايقاف قرع طبول الحروب؟ 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.62
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك