أخراج المظاهرات ... لتذويب حرب المولات..!

باقر الجبوري

أذكركم ... كي لا تنسوا ...فعندما حاصرتكم القوات الامريكية في النجف ؛ فلم يساعدكم حينها سوى ايران ..!

كانت تدعمكم بالمال والسلاح وكانت قبلها تدربكم وتجهزكم، ولغاية الساعة فما زال المأخذ الوحيد ضد ايران انها ساعدت في ذلك الوقت (( ومع وجود العذر الا اننا لن ندخل في التفاصيل ))..!

ونذكركم بما تلى تلك المعارك وأستنجادكم بالسيد السيستاني ليخرجكم من المستنقع الذي أغرقتم انفسكم فيه، لم تجدوا من مفر تلجؤا اليه بعدها إلا الهرب الى إيران ، وحتى السيد مقتدى الصدر نفسه فلم يساوره أدنى شك بأن لا دولة ستعصمه من غدر وملاحقة أمريكان حينها غير إيران..! وهذا ما حدث فعلا ، فعاش معززا مكرما بين أهلها ... بل حتى افضل من أهلها..!

ايران وفي كل ما مر عليكم وعلينا من محن ، لم تقل يوما ... سنقف على التل، ولم تقل أبعدونا عن حربكم ... نحن على الحياد ، بل كانت تجعل من صدور ابنائها جسورا ليمشي عليها العراقي بعلوا قامته وكانت تضع كل مواردها دون العراق وأهله..حتى قال فيها المنصف السني من الحق أجمل واعظم مما قال فيها الشيعي المتسوعد

وهنا اعود بذاكرتي وتحرير الفلوجة ، فلم انسى ولن ينسى الجميع كيف صرح البعض علنا انه لن يشارك في معركة تحرير الفلوجة لكون ابعاد تلك المعركة كانت سياسية ((حسب ما قاله)) !

كان يقول ان ابعاد تلك المعركة سياسية ، ولا ادري فكيف كان يرى أن ابعاد سقوط ست محافظات وتطويق بغداد وذبح الاالاف من الابرياء سياسية ام عقائدية ... ام ماذا؟!

ولا ادري فمن اعتقد ان تحرير الفلوجة بؤرة الفتنة من داعش كان سياسيا فلم يشارك في معاركها فمن كان هذا اعتقاده كيف سيرى موضوع مساعدة ايران في محنتها.

الحقيقة التي أراها ان اخراج هذه المظاهرات لن ينسي الجميع معارك المولات والمالات التي باتت الشغل الشاغل والحديث الذي لايمل منه في المقهى والشارع والعمل وفي الفيس وفي كل مكان .

وعلى العموم ... فايران لن تحتاجكم، والحرب لن تحدث، وايران ستنتصر رغم انف امريكا ورغم انوفكم، وسيبقى العار يلاحق أهله..

ختامها فمن لم يحفظ للسيد السيستاني فضله في انقاذهم من الموت في مقبرة النجف

فكيف سيحفظ لايران ضيافتها؟!

المظاهرات لن تنسينا كم انتم فاسدين..