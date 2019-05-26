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فاز وخسرنا وما زلنا نخسر !!

38 2019-05-26

زيد الحسن 


( الذليل عندي عزيز حتى اخذ الحق له ، والقوي عندي ضعيف حتى اخذ الحق منه ) هذا ما قاله سيد الوصيين علي بن ابي طالب عليه السلام في نهج البلاغة عندما كان يشرح سبل معرفة الحق والباطل واسباب ان نعرف تمام المعرفة ونميز بينهما .
من الثابت لدى الجميع ان حكومة الامام علي عليه السلام كانت حكومة عادلة وقوية لم يظلم احد تحت عبائتها ، حكومة لا غبار عليها من بعيد او قريب ، لها استراتيجية وفرت العيش الكريم وغاب فيها الظلم والجور ، وذابت فيها آفة الفساد ، وبالطبع لم يتحقق هذا الانصاف الا بعد ان وضع حاكمها السبل الكفيلة والخطوط الاستراتيجية التي مهدت له انشاء هذه الحكومة .
ماذا عنا نحن الذين نعرف من هو الامام علي عليه السلام ، الامام الذي نتباكى عليه كلما مرت ذكرى استشهاده ، ونقيم الدنيا ولا نقعدها شتماً وسباً على من قتله وشارك في قتله ؟
هل اخذنا الدروس والعبر من هذه الرسالة السمحاء وهي الاصل في ديننا الحنيف ؟ ام نحن لا نعرف غير لقلقة الالسن ، ولا نعي حجم المخاطر المحدقة بنا ؟
حكومة علي عليه السلام انبثقت من صلب الدين الاسلامي واعتمدت على الرؤية الالهية الشمولية لابعاد الكون والانسان والحياة ، وابتعدت عن حكم العقل النظري والعملي بدون الرجوع الى النص القرأني والنص النبوي ، مع الاستشارة الخبروية البشرية من قبل ذوي الاختصاصات .
ان اردنا اليوم ان نقدم التعازي لرسولنا الكريم عليه افضل الصلوات واله الاطهار في ذكرى جرح واستشهاد الامام علي سلام الله عليه يجب علينا ان نكون قد علمنا وطبقنا فعلياً القواعد التي وضعها لنا امامنا علي عليه السلام ، والا فنحن لا نستحق ان نذكر اسمه على شفاهنا المتيبسة من الظلم والجور الذي اسسنا له البنيان ، وشيدنا له الحصون بسكوتنا وخنوعنا ، نحن اليوم حاكم ومحكوم ، اما الحاكم فلم نعد نعرف من هو فلقد كثرت من حولنا المسميات والتسميات والاحزاب وفصائلها المسلحة ، رجال عصابات لهم من الاذرع ما يسد عين الشمس ، وكلهم يندبون علياً وهم لابن ملجم يشبهون ، ولنهج علي يخالفون ، والمحكومين امثالنا يرتعون برعبهم وخوفهم من البطش تارة ، ومن يأس تارة اخرى وايضاً تصدح حناجرهم بحب علياً ولا يريدون الفوز كفوزه .
سيدي عليك مني السلام اشهد الله انك فزت فوزاً عظيماً ، واشهده اننا خسرنا الخسران كله ولم نطبق حرفاً واحداً من وصاياك ، واختم بغفرانك ربي .

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