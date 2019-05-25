أيام مهدت ليوم القدس..!

قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com

"على الشعوب الإسلامية أن تفكر بإنقاذ فلسطين وان تعلن للعالم عن غضبها واستنكارها للممارسات التساومية الاستسلامية للحكام العملاء والخونة الذين ضيّعوا آمال وجماهير مسلمي الأرض المحتلة".

"إذا أردتم أن تنقذوا فلسطين فعلى الشعوب أن تثور بنفسها وتدفع حكوماتها لمواجهة "إسرائيل".

تلك هي مفاتيح يوم القدس على لسان الإمام الراحل "رض"؛ وكي نقرأ التأريخ جيدا، علينا أن نعود الى أولياته، فقد كان يوم السابع من آب عام 1979، يوماً تاريخياً في حياة الأمة الإسلامية، إذ أعلن فيه الإمام الخميني يوم القدس العالمي.

بعد عودة الإمام الخميني "رض" إلى إيران يوم 1 / 2 /1979، وإعلان انتصار الثورة في 11/ 2/ 1979 تم استقبال ياسر عرفات في 17/2/1979 في طهران، كأول ضيف من خارج ايران بعد انتصار الثورة، ورفع العلم الفلسطيني؛ على مقر سفارة إسرائيل في طهران، الذي اصبح مكتباً لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي 10/4/1979عقد اجتماع في طهران، بين هاني الحسن وآية الله الطالقاني، حيث تم الاتفاق على تنظيم حملة سياسية وإعلامية في إيران، لمواجهة ما سمي باتفاقية السلام مع إسرائيل، وفي 7/ 8/1979، جاء اعلان الامام الخميني "رض" عن يوم القدس العالمي.

جاء الإعلان بعد ستة أشهر؛ من عودة الإمام الراحل إلى إيران؛ وبعد أربعة أشهر من قيام الجمهورية الإسلامية، ما يؤكد على مدى حضور هذه القضية، وعلى حيّز الأولوية الذي شغلته في فكر الإمام .

إستكمالا لقراءة التأريخ، فإن هذا العام 2017، يصادف الذكرى الخمسين، لاحتلال كامل القدس في نكسة عام 1967، التي هزم فيها العرب أنفسهم، وسيطر الكيان الصهيوني الغاصب، على أرض فلسطين بشكل كامل.

خلال هذه الـ 50 عاما، إستمر العرب في هزيمة أنفسهم، ولم تكن حرب تشرين الأول 1973، إلا جزء من عملية تدجين الصراع العربي الصهيوني، فقد أنتهت المعركة الى أعتراف مصري بإسرائيل، وزيارة الرئيس المصري انور السادات الى القدس، في 19 تشرين الثاني 1977،وتوقيع اتفاقية كامب دايفيد 17/ 9 / 1978 ثم ما لبث أن وقع في 26 آذار 1979، اتفاقية للسلام الدائم مع إسرائيل، معلنا بذلك الهزيمة الرسمية للعرب أمام إسرائيل، لينال مكافأة ذلك وهي جائزة نوبل للسلام، التي تقاسمها مع الإرهابي المجرم مناحيم بيغن.

إذا ربطنا التقاويم والتواريخ، فإن إعلان الإمام الخميني"رض" ليوم القدس العالمي، يمثل رد الأمة الإسلامية على هزيمة القادة العرب، وما ترتب على ذلك، من بلورة وانجاز صيغة محور المقاومة والممانعة.

كلام قبل السلام: الصراع لم ينته بعد، وهو قائم بكل أبعاده، وبعد قرابة أربعين عاما على زيارة السادات، تعكف واشنطن الان، وفي إطار سعيها لتصفية القضية الفلسطينية، ومحوها من الخارطة السياسية، على حشد جبهة موحدة، تضم اسرائيل والقوى العربية المهزومة، التي تمثل غالبية الأنظمة العربية، إبتداءا من مصر مرورا بالسعودية ومشايخ الخليج..!

سلام..